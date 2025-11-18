A Fidesz-KDNP 3,4 millió forintot von el Szabó Tímeától, amiért felmutatta az összevert Orosz Bernadett fotóját

A parlament megvonta a párbeszédes Szabó Tímea egyhavi, 3,4 millió forintos fizetését, amiért az igazságügyi bizottság egyik ülésén előzetes bejelentés nélkül mutatta fel az összevert Orosz Bernadett fotóját. A Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.

Szabó Tímea a nők elleni erőszak visszaszorításáról beszélt az igazságügyi bizottság egyik szeptemberi ülésén, amin az élettársa által bántalmazott Orosz Bernadett fotóját is felmutatta. Mivel a házszabály szerint csak előzetes engedéllyel lehet szemléltető eszközt alkalmazni az üléseken, a bizottság KDNP-s elnöke, Vejkey Imre kezdeményezte Kövér Lászlónál Szabó egyhavi fizetésének megvonását.

Szabó Tímea Orosz Bernadett fotójával
Fotó: Szabó Tímea/Facebook

Orosz Bernadettet katonatiszt élettársa 2019-ben szinte felismerhetetlenségig összeverte egy honvédüdülőben. Áprilisban a Fővárosi Ítélőtábla egy év négy hónapra enyhítette a férfi büntetését. Az ítéletre Orosz Bernadett úgy reagált, hogy most kapta a legnagyobb ütést, és lehet, hogy külföldre költözik, mert idehaza nem érzi magát biztonságban.

