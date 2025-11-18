Az ellenzéki képviselők blokádja miatt nem tudott szavazni az ukrán parlament két, korrupciós gyanúba keveredett miniszter felmentéséről

Ellenzéki képviselők tiltakozása miatt félbe kellett szakítani az ukrán parlament ülését, amin két, korrupciós botrányba keveredett miniszter felmentéséről szavaztak volna a képviselők.

A Szvetlana Hrincsuk energiaügyi miniszter és Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter menesztéséről szóló szavazást Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja akadályozta meg. Az Európai Szolidaritás párt képviselői eltorlaszolták a házelnöki pódiumra vezető utat, és kormányellenes jelszavakat kiabáltak. A tiltakozás miatt Ruszlan Sztefancsuk házelnök felfüggesztette az ülést, majd tárgyalni hívta a frakcióvezetőket.

Az ukrán korrupcióellenes hivatal november elején jelentette be, hogy nagyszabású sikkasztási rendszert leplezett le az ukrán atomerőművek üzemeltetőjénél, az Energoatomnál. A több száz millió dolláros kenőpénzek ügyében vizsgálatot indítottak. Az ügyről itt és itt írtunk bővebben.

A nyomozás során házkutatást tartottak Haluscsenko otthonában is, aki 2025 júliusáig volt energiaügyi miniszter. Haluscsenkót felfüggesztették a tisztségéből, majd lemondott. Miután Hrincsuk is lemondott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a parlamentet, hogy mentse fel a két politikust. (via Meduza)