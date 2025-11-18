Az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt visszavonul a közélettől az USA korábbi pénzügyminisztere, Larry Summers

külföld
Visszavonul a nyilvános szereplésektől Larry Summers, az Egyesült Államok volt pénzügyminisztere, miután a múlt héten nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült: tanácsot kért Jeffrey Epsteintől arra vonatkozóan, hogyan folytasson viszonyt egy női mentoráltjával – írta a Financial Times.

„Mélyen szégyellem a tetteimet, és felismerem a fájdalmat, amelyet okoztam. Visszalépek a nyilvános szereplésektől, hogy ezzel is hozzájáruljak a bizalom újjáépítéséhez és a hozzám legközelebb állókkal való kapcsolataim helyreállításához”

– írta, hozzátéve, hogy teljes felelősséget vállal „rossz ítélőképességről tanúskodó” döntéséért, hogy kapcsolatban maradt Epsteinnel. Továbbra is tanítani fog, de a nyilvánosságtól egy időre visszavonul.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Summers Bill Clinton pénzügyminisztériumát vezette, majd a Harvard Egyetem elnöke volt. Az egyetemen ma is tanít, arról, hogy 2018-ban és 2019-ben többször is üzent Epsteinnek egy „peril” fedőnevű nővel kapcsolatban, a Harvard Crimson számolt be elsőként.

A nyilvánosságra került üzenetek között volt olyan, amiben a 2005 óta házas Summers arról panaszkodott Epsteinnek, hogy „nem jut egyről a kettőre” a nővel, aki iránt érdeklődött, és hogy a nő nem akart vele inni, „mert fáradt volt”. „Azt hiszem, helyes döntés lenne megszakítani a kapcsolatot. Gyanítom, neki hiányozni fog. A gond az, hogy nekem is” – írta Summers 2018 novemberében Epsteinnel folytatott üzenetében. Másnap azt írta, hogy a nő egy konferencián „okos, határozott és egyértelműen gyönyörű” volt, majd így zárta: „Most szívom meg.”

Donald Trump elnök is egyre kellemetlenebb helyzetbe került az Epstein-ügy miatt, ami a republikánus pártot is megosztotta. Trumpról és az elítélt szexuális ragadozó Epsteinről évtizedekkel ezelőtt készültek közös képek, de Trump szerint Epstein elítélése előtt összevesztek. A képviselőházi demokraták pár napja nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amelyekben Epstein arról ír, hogy Trump „tudott a lányokról”, bár az nem világos, hogy ez mit jelent. Az elnök még a korábbi álláspontját is megváltoztatta, arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását.

Azzal folytatta, hogy az Igazságügyi Minisztérium több tízezer oldalt hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és a demokraták – például Bill Clinton volt elnök – Epsteinhez fűződő kapcsolatait vizsgálja. Emiatt kritikusai azzal vádolják, hogy megpróbálja eltitkolni a részleteket, amit az elnök tagad. Az ügy miatt Trump egy régi szövetségesével is összeveszett.

