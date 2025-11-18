Az RTL leporolta a kandi kamerás műfajt, hogy egy NER-közeli influenszerügynökséggel karöltve megszólítsa a fiatalokat

„Nagy kedvencünk ez a műsor, évekkel ezelőtt, amikor készítettük, igazi csapatmunka zajlott, ami most is jellemzi majd az alkotói munkát. Az pedig egyértelmű volt, hogy Istenes Bence lesz a műsorvezetője, aki már jó ideje emlegeti, hogy mennyire szeretne ezzel a műsorral dolgozni, így azon túl, hogy a házigazda szerepét látja el, az alkotói munkában is részt fog venni.”

Az előbbi magasztos mondatokat az RTL kreatív vezetője mondta, amikor beharangozták, hogy visszatér a képernyőre a Kész átverés, vagyis az a műsor, amiben úgynevezett hírességeket vernek át rejtett kamerák előtt, hogy aztán a néző azon nevetgélhessen, hogy micsoda debil volt az adott celeb, aki épp elhitte, hogy valami iszonyú helyzetbe keveredett, pedig nem is.

Míg a Csillag születik több mint egy évtized utáni felélesztése az első rész alapján nem volt teljesen elvetélt ötlet, addig a Kész átverés megújításának indokoltsága körül több a kérdőjel. Kezdve azzal, hogy bár a műsor az RTL-en fut, a gyártója a több szempontból NER-közeli PFR (Post For Rent) alá tartozó Creator TV, így az sem véletlen, hogy az adásokat a Creator TV YouTube-csatornáján lehet visszanézni. Mármint azon a felületen, ahol az egyik legnépszerűbb műsor a Csávók, amiben Ciggi, Jauri vagy Felus néven ismert „csávók” próbálnak meg „csajokat” felszedni olyan dumákkal, mint: „Szia, Ciggi vagyok, ha balra húzol, egy csicska vagy.”

Ezek alapján a Kész átverés újjáélesztett verziójának célcsoportja egyértelműen az úgynevezett fiatalok lehetnek, ezt jelezheti az is, hogy Istenes Bence mellett a másik műsorvezető a 24 éves, PFR-es influenszer, Pető Brúnó.

Kérdés azonban, hogy a fiatalok értékelik-e, ha egy papíron nekik szóló műsor Fekete Pákó másodvonalas paródiaműsorokba illő szívatásával indul, majd Puskás Péter átverésével folytatódik. Ha Ciggiből és a Csávókból indulunk ki, előfordulhat ugyanis, hogy ez a célcsoport más típusú celebekre és humorra vágyik. Már ha nevezhető humornak, hogy a műsort azzal kezdték, ahol tizenévvel ezelőtt abbahagyták: Fekete Pákó sok megszívatása közül azzal, amikor gipszbe öntötték a testét, majd magára hagyták.

De most akkor a huszonéveseket érdekli Puskás Péter és Fekete Pákó? Vagy ha az átlag tévénéző a célcsoport, akkor miért a Creator TV YouTube-csatornáján fut a műsor?

Egy olyan műsor, aminek még a logóját is megtartották a 2000-es évekből, csak annyit változtattak, hogy már nem Sebestyén Balázs vagy Bochkor Gábor és Boros Lajos, illetve Jáksó László vagy Reviczky Gábor a műsorvezetője, hanem a picit fiatalabb Istenes Bence és a sokkal fiatalabb Pető Brúnó. Illetve nagy újításként a sok szempontból megkérdőjelezhető logó köré dobtak egy mesterséges intelligenciával generált, enyhén ízléstelen főcímet, hogy mindezek mellett megtarthassák a korábbi átverések viccfaktorához – és a logóhoz – hasonló színvonalat is.

Az első részben – aminek az érdemi szegmense úgy húsz percig tartott – Puskás Pétert verték át, ami ha abból indulunk ki, hogy Istenes és Puskás párosa mennyire szórakoztató a Csillag születikben, teljesen jogosan tűnhetett jó ötletnek. Valami mégis félrement, mert Puskás átverése nem szimplán nem volt vicces, hanem egyenesen unalmas volt.

Annyira, hogy még Instagramon se találtam túl sok videót, nyilván, hisz nem volt olyan része, amit érdemes lett volna kiemelni.

A Nagy Prank forgatókönyve szerint Istenest és Puskást behívta egy megbeszélésre a csatorna kreatív igazgatója, hogy elmondja Puskásnak, túl hangosan veszi a levegőt műsorvezetés közben, illetve hogy nyilvánosan bocsánatot kell kérnie egy munkatársától, amiért elállított valamit egy kezelőpulton. Hogy a helyzet kellőképpen abszurdnak tűnjön, mutattak pár mesterséges intelligencia által generált videót is Puskásnak, amin a szájába adott bocsánatkérést mondja el. A helyzet ezen a ponton már tényleg annyira szürreális és béna volt, hogy Puskás konkrétan el is kezdte keresni a tekintetével a szobában a kamerákat. Mint később kiderült, látott is párat közülük, vagyis fogalmazhatunk akár úgy is, hogy ez az átverés még csak nem is sikerült.

Persze nehéz úgy átverni csatornaközeli celebeket, ha tudják, hogy készülőben van egy ilyen műsor. Márpedig körülbelül tavasz óta lehetett tudni, hogy lesz újra Kész átverés, sőt, ha hozzám eljutott az az információ két-három hónappal ezelőtt, hogy még el se kezdték forgatni az adásokat, sanszosan a csatornaközeli ismert arcok is jól tudták, hogy ha valamikor, akkor nyár végén vagy ősszel számíthatnak arra, hogy fura dolgok történnek velük.

Az első részben látott Nagy Átverés érdemi részét egyébként Verebély Marcell, az RTL kreatív vezetője tolta le Istenes minimális segédletével, miközben a műsorvezetőtársnak szerződtetett Pető Brúnó egy másik szobában egy képernyőn követte az eseményeket. Az ő szerepe így egyelőre teljes mértékben indokolatlannak tűnik. Aztán persze lehet, hogy a következő részben már nemcsak a háttérben kacarászik majd egy nagyon pufi dzsekiben, hanem aktívan is részt vesz Kabát Péter megszívatásában. Igen, mert a szokásos csatornaközeli arcok közül ő a második áldozat. Csak hogy még nehezebb legyen belőni a műsor célcsoportját.

