Betiltotta a parlament a műhúst

A parlament betiltotta a műhús előállítását és forgalomba hozatalát. Az indoklás szerint az általános tilalmat „az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében” hozták meg. Nagy István agrárminiszter szerint a szintetikus hús felbontaná a hagyományainkat és a kultúránkat, „ami aztán olyan gyökértelenséghez vezet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek”. Olaszország novemberben az Európai Unióban elsőként tiltotta be a tenyésztett húst és az abból származó készítmények gyártását és forgalmazását.

Az Eat Just műcsirkéjét júniusban engedélyezték az Egyesült Államokban. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Eközben a műhús támogatói szerint a laboratóriumi előállítás csökkentené a mezőgazdaság környezetterhelését, kínálna új megoldást a jövő élelmezési válságára és vetne véget az állatok nagyipari lemészárlásának. Az első műhúskészítményt Szingapúrban engedélyezték 2020-ban, majd 2023-ban az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, az FDA is engedélyezte két cég, a kaliforniai Eat Just és az Upside Foods mesterséges csirkéjét, megállapítva, hogy az semmiben sem különbözik a természetes csirkehústól, fogyasztása nem jár egészségügyi kockázattal. Kísérleti kóstolásokon kívül azonban még csak egy-két étteremben, Washingtonban, San Franciscóban és Szingapúrban szolgálták fel.

A mostani szavazáson a tilalmat a Fidesz és a KDNP mellett a Jobbik, a Mi Hazánk, a Párbeszéd képviselői és három ex-LMP-s is támogatta.