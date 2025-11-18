„Csend legyen, malacka!” – szakította félbe Trump az Epstein-ügyről kérdező újságírót

Donald Trump lemalackázta a Bloomberg újságíróját. Bár az eset múlt pénteken történt, csak kedden járta be a nemzetközi lapokat.

Az amerikai elnök az Air Force One repülőgépen adott interjút újságíróknak, amikor Catherine Lucey megkérdezte tőle, hogy ha semmi rá terhelő sincs az Epstein-aktákban, akkor miért viselkedik úgy, mintha mégis lenne bennük valami terhelő.

Trump ekkor rámutatott az újságíróra, és azt mondta neki, hogy: „Csend legyen, malacka!”

Fotó: JIM WATSON/AFP

Az esetet itt lehet visszanézni:

Az Epstein-ügy miatt Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe került az elmúlt hetekben. Trumpról és az elítélt szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinről évtizedekkel ezelőtt készültek közös képek, de az elnök szerint Epstein elítélése előtt összevesztek. Az elnök még a korábbi álláspontját is megváltoztatta, arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását. Az ügy miatt Trump egy régi szövetségesével is összeveszett. (via The Guardian)