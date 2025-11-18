„Csend legyen, malacka!” – szakította félbe Trump az Epstein-ügyről kérdező újságírót

Donald Trump lemalackázta a Bloomberg újságíróját. Bár az eset múlt pénteken történt, csak kedden járta be a nemzetközi lapokat.
Az amerikai elnök az Air Force One repülőgépen adott interjút újságíróknak, amikor Catherine Lucey megkérdezte tőle, hogy ha semmi rá terhelő sincs az Epstein-aktákban, akkor miért viselkedik úgy, mintha mégis lenne bennük valami terhelő.
Trump ekkor rámutatott az újságíróra, és azt mondta neki, hogy: „Csend legyen, malacka!”
Az esetet itt lehet visszanézni:
Az Epstein-ügy miatt Trump egyre kellemetlenebb helyzetbe került az elmúlt hetekben. Trumpról és az elítélt szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinről évtizedekkel ezelőtt készültek közös képek, de az elnök szerint Epstein elítélése előtt összevesztek. Az elnök még a korábbi álláspontját is megváltoztatta, arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását. Az ügy miatt Trump egy régi szövetségesével is összeveszett. (via The Guardian)
„Ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak” – mondta a Fehér Ház szóvivője a frissen nyilvánosságra hozott Epstein-levelezésre, ám a viták várhatóan ismét fellángolnak a MAGA-táboron belül az ügy kezeléséről és lekeveréséről.
Pont akkor írta, hogy NEM ÉRDEKLI ez az egész, mikor esélyes volt, hogy több republikánus nem úgy szavaz, ahogy ő akarja.
Marjorie Taylor Greene egyike a négy republikánus képviselőnek, akik aláírták az Epstein-ügy iratainak nyilvánosságra hozatalát sürgető kezdeményezést, szerinte az elnök meg akarja félemlíteni a többi képviselőt.