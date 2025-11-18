Dániel azt állítja, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán

Egy Dániel nevű, 22 éves férfi Magyar Péter jánoshalmai országjáró fórumán azt állította, azért rúgták ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán.
Dániel a fórumon azt mondta, tavaly ősz óta gyakornokként dolgozott a KKM kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságán. Október 17-én azonban behívatta az államtitkár, és közölte vele, hogy kikerültek az adatai az internetre, ezért kirúgják.
Dániel azt is mondta, hogy a próbaidejéből már csak öt nap volt hátra, ráadásul fizetésemelést is kapott, így biztosan nem a munkája minőségével volt probléma. Emellett egy nemzetbiztonsági átvilágításon is sikeresen átment korábban.
A fórum után a 444 telefonon beszélt Dániellel, aki azt mondta, október 17-én munkaidő előtt fél órával hívták be Illés Boglárka irodájába, ahol az államtitkár és kabinetfőnöke volt bent. Itt a nemzetbiztonságra hivatkozva azt mondták neki, hogy azért rúgják ki, mert kiszivárogtak az adatai „egy olyan applikációban, amit tudjuk, kik fejlesztettek”. Dániel azt mondta a 444-nek, hogy a Tisza applikációját az első, október 6-ai adatszivárgás után töltötte le, mert úgy gondolta, több szivárgás már úgysem lesz.
Dániel arról is beszélt, hogy a kirúgás közlése után Illés Boglárka azt mondta neki, „támogató szeretne maradni”, ezért felajánlotta neki, hogy elhelyezkedhet a minisztériumon belül egy másik pozícióban. Dániel szerint ez az ajánlat nem volt komoly, mert a következő kedden már alá is írta az elbocsátásáról szóló dokumentumot a közigazgatási államtitkár.
Dánielt derült égből villámcsapásként érte az elbocsátás, mert korábban nyoma sem volt annak, hogy gyanakodnának a tiszás kapcsolataira. Bár a 2024-es EP-választáson tiszás szavazatszámláló volt, amikor a minisztériumba került, külön figyelt rá, hogy ne lájkolja Magyar Péter posztjait.
Szerinte egyébként már készülhettek a kirúgására, mert a kabinetfőnök a találkozóra úgy érkezett, hogy nemcsak azt tudta, hogy öt nap van hátra a próbaidejéből, hanem azt is, hogy még öt nap szabadsága maradt.
A fórum után Magyar Péter felajánlotta Dánielnek, hogy 3 hónapig a személyes gyakornokaként dolgozhat az Európai Parlamentben. Dániel elfogadta az ajánlatot.
Az üggyel kapcsolatban kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.