Dániel azt állítja, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán

Egy Dániel nevű, 22 éves férfi Magyar Péter jánoshalmai országjáró fórumán azt állította, azért rúgták ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán.

Dániel a fórumon azt mondta, tavaly ősz óta gyakornokként dolgozott a KKM kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságán. Október 17-én azonban behívatta az államtitkár, és közölte vele, hogy kikerültek az adatai az internetre, ezért kirúgják.

Dániel azt is mondta, hogy a próbaidejéből már csak öt nap volt hátra, ráadásul fizetésemelést is kapott, így biztosan nem a munkája minőségével volt probléma. Emellett egy nemzetbiztonsági átvilágításon is sikeresen átment korábban.

A fórum után a 444 telefonon beszélt Dániellel, aki azt mondta, október 17-én munkaidő előtt fél órával hívták be Illés Boglárka irodájába, ahol az államtitkár és kabinetfőnöke volt bent. Itt a nemzetbiztonságra hivatkozva azt mondták neki, hogy azért rúgják ki, mert kiszivárogtak az adatai „egy olyan applikációban, amit tudjuk, kik fejlesztettek”. Dániel azt mondta a 444-nek, hogy a Tisza applikációját az első, október 6-ai adatszivárgás után töltötte le, mert úgy gondolta, több szivárgás már úgysem lesz.

Dániel arról is beszélt, hogy a kirúgás közlése után Illés Boglárka azt mondta neki, „támogató szeretne maradni”, ezért felajánlotta neki, hogy elhelyezkedhet a minisztériumon belül egy másik pozícióban. Dániel szerint ez az ajánlat nem volt komoly, mert a következő kedden már alá is írta az elbocsátásáról szóló dokumentumot a közigazgatási államtitkár.

Dánielt derült égből villámcsapásként érte az elbocsátás, mert korábban nyoma sem volt annak, hogy gyanakodnának a tiszás kapcsolataira. Bár a 2024-es EP-választáson tiszás szavazatszámláló volt, amikor a minisztériumba került, külön figyelt rá, hogy ne lájkolja Magyar Péter posztjait.

Szerinte egyébként már készülhettek a kirúgására, mert a kabinetfőnök a találkozóra úgy érkezett, hogy nemcsak azt tudta, hogy öt nap van hátra a próbaidejéből, hanem azt is, hogy még öt nap szabadsága maradt.

A fórum után Magyar Péter felajánlotta Dánielnek, hogy 3 hónapig a személyes gyakornokaként dolgozhat az Európai Parlamentben. Dániel elfogadta az ajánlatot.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.