Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben – ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei

Hétfő éjszaka, illetve kedd hajnalban bemutatta egyéni választókerületi jelöltjelöltjeit a Tisza. Az ellenzéki párt a budapesti 16 egyéni mandátumból 15-ért megversenyeztet három-három embert, egyedül a 3. számú egyéni választókerületben nem lesz verseny: itt, ahol egyébként Orbán Viktor is él, Magyar Péter pártelnök lesz a tiszás jelölt. A fővárosi jelöltjelölteket mutatjuk be most, míg az ország szinte minden tiszás jelöltjelöltjéről – két körzetben, egy olyan nyíregyháziban, ahol komoly ellenzéki esély van, illetve a mezőkövesdiben, később mutatják be a jelöltjelölteket – ebben az éjszakai cikkünkben olvashat.

1-es választókerület (I–V–VI–VII–XI–XII. kerület)

Itt indul Tanács Zoltán, aki idén ősszel csatlakozott a Tiszához, és a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti. Egy nemzetközi tanácsadó cégtől igazolt a párthoz.

Ugyanebben a körzetben indul Dr. Rák Richárd jogász, közgazdász, illetve Szabó Péter Mihály politológus.

2-es választókerület (V–VIII–IX. kerület))

A főváros 2. számú választókerületében indul a régóta a Tisza Párttal mozgó Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes, a főleg roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője.

Borsós Gabriella pedagógus, romológus. Három fő ügyet kíván képviselni: a droghelyzet rendezését, a tiszta és átlátható lakhatási viszonyok megteremtését, és az infrastruktúra fejlesztését. Borsós egy helyi Tisza Szigetek kapcsolattartója.

A harmadik jelöltjelölt Lovkó Luca a párt által közzétett rövid életrajz szerint az ELTE német–angol nyelvtanári szakán végzett, social media menedzserként dolgozott, illetve szaktanácsadóként segítette magyar diákok németországi továbbtanulását. Lovkó szintén aktív a pártban, szerepelt a Tisza kampánydalának videóklipjében is.

3-as választókerület (XI–XII. kerület)

Budapest 03-as választókerületében Magyar Péter indul. A Tisza Párt elnökéhez nem írtak külön bemutatkozó szöveget, nem is készült önálló oldal sem, egyszerűen a pártvezető Facebook-oldalára mutat a link. Magyarnak nincsenek vetélytársai sem, automatikusan ő lesz a jelölt. Szombaton utalt arra, a miniszterelnök-jelölti pozícióra is készen áll. Ahogy írtuk, ebben a választókerületben lakik Orbán Viktor.

4-es választókerület (II–III. kerület)

Budapest 04-ben indul a Tisza előválasztásán Bulyovszky Róz, aki jelenleg személyi asszisztensként dolgozik, de az életrajz szerint az Oktatási Minisztérium háttérintézményében, és egy megyei önkormányzatnál is szerzett tapasztalatokat.

Dr. Koncz Áron jogász, jelenleg turisztikai vállalkozóként dolgozik, az ő cége üzemelteti a várba turistákat szállító nyitott terű kisbuszokat. Koncz a kerületben működő Tisza Szigetek koordinátora.

Sólyom Zoltán gépészmérnökként végzett, a '90-es években a Generali Biztosító Zrt.-t vezette, majd megalapította a Palladium Consultingot. Ez a honlapja szerint egy biztosítási alkuszi vállalkozás. A tiszás önéletrajza szerint a céget ma már a lánya irányítja. „Számára a rendszerváltás azt jelenti, hogy véget kell vetni a túlárazott közbeszerzések és lepusztult közszolgáltatások világának.”

5-ös választókerület (VI-XIII. kerület)

A VI-XIII. kerületből lett összerakva a Budapest 5-ös. A tiszás háziverseny résztvevői: Mészáros Mónika több mint húsz éve dolgozik gazdasági és biztosítási területen, közgazdász és rendezvényszervező, egy kiskamasz édesanyja. Szívügye a nők testi-lelki jóléte, prevenciós és egészségügyi rendezvényeket szervez, valamint páciensjogvédő egyesületet vezet.

Weigand István két lány édesapja, húsz éven át szolgált határőrként és rendőrtisztként, kiemelt főnyomozóként országos ügyeken dolgozott. Négy éve saját asztalos vállalkozást vezet. Tancsa Balázs közgazdász, egy nemzetközi cég középvezetője.

6-os választókerület (VII–VIII–XIV–XV. kerület)

Hadházy Ákos körzete a Budapest 6-os, Zugló nagy része tartozik ide, meg a VII–VIII–XV. kerület egy része. A tiszások, akik itt indulnának: Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke, negyvenéves szociológus és irodalomtörténész (apja a Bethesda Kórház főigazgatója, DPK-tag). Dananaj Tamás biztonságtechnikai mérnök. Szabó Mátyás közgazdász–szociológus, fejlesztéspolitikai szakértő.

7-es választókerület (VIII-X-XIV. kerület)

Budapest 07-es körzetében, amibe a VIII., X., XIV. kerületek, illetve részeik tartoznak bele, a legismertebb jelölt Trentin Balázs, a Tisza fontos háttérembere, aki egy korábbi diákhiteles szerződés miatt került be a hírekbe; erről itt írtunk tavaly ősszel. Ellene indul Szabó Antal nyugdíjas rendőr és Móró Gábor egyéni vállalkozó, webfejlesztő.

8-as választókerület (IX–XVIII–XIX. kerület)

A 08-as fővárosi választókerületben Dobos Dániel volt hivatásos honvéd-mérnök, jelenleg minőségügyi vezető, Félegyházi Zoltán vállalkozó-menedzser, valamint Virágh Gabriella háziorvos, a Semmelweis Egyetem családorvos oktatója vesz részt a Tisza előválasztásán.

9-es választókerület (IX–XI–XX–XXI. kerület)

A Csepel központú Budapest 09-ben két helyi ügyvéd is indul, dr. Derecskei Zsuzsanna és a látássérült aikidómester, Kátai-Németh Vilmos. A harmadik jelölt Győrfi Krisztina műszaki menedzser-közgazdász, vállalkozó. A fővárosi egyéni választókerületek átszabásával ezt a körzetet is jócskán átalakították, de nagyjából ez a terület az, ahol az előző választásokon az ellenzéki Szabó Szabolcs többször is legyőzte Németh Szilárd Fidesz-alelnököt.

10-es választókerület (XI-XXII. kerület)

A XXII. kerületet és a XI. kerület déli részét magába foglaló Budapest 10-es választókerületében Hajdú Márton diplomata, az európai parlamenti Tisza-delegáció kabinetfőnöke, Kulcsár Krisztián világbajnok, négyszeres olimpikon párbajtőröző, és Paróczi Réka közgazdász-tanár indulnak.

11-es választókerület (III. kerület)

A Budapest 11-es a III. kerületet takarja. Itt száll versenybe Bicskei László egészségügyi és biotechnológiai fejlesztő mérnök, kétgyermekes édesapa, diplomáit a Műegyetemen és a Semmelweis Egyetemen szerezte, majd tíz évig Londonban dolgozott agykutatóként, üzleti tanácsadóként és biotechnológiai fejlesztőként. Boda Nikoletta közgazdász és mediátor, korábban gazdasági igazgatóként is dolgozott, a bemutatása szerint multinacionális, állami és magánszférában vezetett pénzügyi-gazdasági területeket. Lukács Gábor közgazdász.

12-es választókerület (IV-XIII. kerület)

A IV-XIII. kerület részeiből lett összerakva a Budapest 12-es, itt Zsigmond Barna Pál vár a tiszás jelöltre. Hármójuk közül valaki lesz az: Czakó Czirbus Pál spanyol szakos tanárként végzett, majd tizenkilenc évet dolgozott a pénzügyi szektorban.

Gémesi Roland szoftverfejlesztési vezető. Jakab Zsuzsanna 49 éves egészségügyi szakember, pedagógus és jogász, jelenleg egy iskola szakmai igazgatóhelyettese, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának TISZA-s külső tagja.

13-as választókerület (IV-XV. kerület)

Németh Balázs tiszás listán szereplő aktivistát fidoxoló korai reggeli harcos és a Fidesz-frakció szóvivőjének ellenfelei lehetnek a IV-XV. kerületben: Horváth Zoltán közgazdász, Müller Anna tanár, háromgyermekes édesanya, Rekettye-Trifán Zoltán kommunikáció és PR-szakon szerzett diplomát, de átnyergelt a sörfőzésre, vendéglátással foglalkozik.

14-es választókerület (X–XVI–XVIII. kerület)

Budapest 14-es körzetének három jelöltje: Hanusz Zoltán informatikus, aki dolgozott az Audinál, a Thyssenkruppnál és az SKF-nél is, Honing Dávid Buda vállalkozó, olimpiai karateversenyző, és Dr. Szabó Alexandra orvos, klinikai gyógyszerkutatási projektmenedzser.

15-ös választókerület (XVII–XVIII. kerület)

A 15-ösben indul a Tisza egyik fővárosi képviselője, Porcher Áron, mellette Holló Szilárd ingatlanszakértő és szervezetfejlesztési tanácsadó, ingatlanvagyon-gazdálkodással foglalkozó vezető, illetve Nagy Zsombor informatikus, data scientist szerepel még a listán.

16-os választókerület (XVIII–XX–XXIII. kerület)

A 16-os OEVK-ban indul a Tisza egyik alelnöke, Tarr Zoltán, akivel szemben dr. Kiss Máté jogász, közbeszerzési szakértő és önkormányzati tanácsadó, illetve Tóth Norbert sportlétesítmény-menedzser méretteti meg magát.

Hogyan tovább?

A tiszás előválasztás menetrendje szerint most megismerjük a párt három jelöltjelöltjét minden választókerületben, aztán egy hét múlva, november 23-24-én lesz az első körös szavazás róluk. Ezen a Tisza Sziget tagok vehetnek csak részt, egy jelölt kiesik majd, marad kettő. Arról, hogy a kettő közül ki legyen a párt végső jelöltje, november 25. és 27. között mindenki szavazhat, aki az adott választókerületben él.

A szavazás a Nemzet Hangja honlapon keresztül történik majd, kétlépcsős azonosítással, a győztest november 30-án, a párt második kongresszusán hirdetik ki. A végső jelölt szűk csapatot kap a párttól, az egész kampányt igyekeznek majd minél inkább központosítani. A jelöltek kommunikációs és politikai tréningen is részt vesznek majd, de sokan már hónapok óta készülnek a megmérettetésre. A jelöltállításról háttérbeszélgetések alapján ebben a cikkben bővebben is írtunk.

A budapesti tiszás jelöltek azért is nagyon fontosak, mert 2014 óta néhány megyei jogú várost (Szeged, Dunaújváros, Pécs) és egy Veszprém megyei időközi választást leszámítva csak a fővárosban tudtak ellenzékiek egyéni mandátumot szerezni, a legutóbbi választáson az akkor még 18 egyéni mandátumból 17-et szereztek meg.