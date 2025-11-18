Három hónapra bezáratná a kormány azokat a helyeket, ahol drogot találtak

Kedd este megjelent egy kormányrendelet Orbán Viktor aláírásával, aminek a célja „a kábítószer és az illegális tudatmódosító szerek használatának, terjesztésének és népszerűsítésének teljes felszámolása”.

Ebben a miniszterelnök elrendeli, hogy a rendőrség a büntetőeljárás

befejezéséig, de legfeljebb három hónapra ideiglenesen bezárathatja azokat a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el. Emellett előírja azt is, hogy az üzlet közforgalmú bejáratainak mindegyikére jól láthatóan ki kell írni, hogy milyen bűncselekmény miatt záratták be a helyet.

Horváth László drogbiztos a szigorítást azzal harangozta be, hogy a „drogfészkek bezárása indul – a rendőrség akár 3 hónapra is lakatot tehet a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzletekre, helyekre!” Szerinte ezzel új, rendkívül erős eszközt kapott a rendőrség a kábítószer elleni küzdelemhez. „A közelmúltban számos nyomozás szálai vezettek ilyen helyekre, és a közvélemény jogos felháborodása is egyre erősebben követelte a fellépést a nyílt, kontroll nélküli drogfogyasztás és terjesztés ellen” - írta a drogbiztos.

A rendőrség határozata ellen azonnali jogvédelem nem kérhető

A kormány drogháborújával a Helyzet Van hétfő reggeli adásában is foglalkoztunk:

A rendőrség nemrég a Dojo klubban tartott nagyobb razziát, ahol 211 embert néztek át, közülük 49 főt a Gyorskocsi utcába vittek vizeletgyorstesztre. Kiderült, hogy a 211 főből összesen 16-an fogyasztottak kábítószert.