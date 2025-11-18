Hét hónapja volt olyan rossz a Bitcoin árfolyama, mint most

A Bitcoin árfolyama kedden hét hónap után először esett 90 ezer dollár alá, ami újabb jele lehet annak, hogy a befektetők kockázatvállalási kedve gyengül a nemzetközi piacokon – írja a Reuters.

Illusztráció: Shubham S/Unsplash

A kriptovaluta már majdnem 30 százalékot esett az októberi, 126 ezer dollár feletti csúcs óta. A piaci szereplők szerint a gyengülés oka az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos bizonytalanság, valamint az, hogy a hosszú emelkedő trend után a globális részvénypiacok is megtorpantak.

A kriptóval foglalkozó nagy cégek – például a MicroStrategy, a bányászok (Riot Platforms, Mara Holdings) vagy a Coinbase – részvényei ugyancsak estek. A másik nagy kriptovaluta, az ethereum már közel 40 százalékot veszített az értékéből az augusztusi csúcs óta.

Az év eleji bitcoin-esés már egyszer előrevetítette a tavaszi részvénypiaci eladási hullámot, ami most ismét aggodalmat kelt: a befektetők attól tartanak, hogy a kriptozuhanás újabb gyengülést jelezhet előre.