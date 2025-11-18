Hőerőműveket támadtak az ukránok Donyeck megszállt részén

Ukrajna keleti, orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck régiójának Moszkva által kinevezett vezetője kedden közölte, hogy a „példátlan” ukrán éjszakai támadás megrongált két hőerőművet, ami miatt mintegy 500 ezer ember áram nélkül maradt.

Denisz Pusilin a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy a Zuivszka és a Sztarobeseve hőerőmű kazánházai és vízszűrő telepei leálltak, jelenleg a helyreállításon dolgoznak. A Reuters ugyanakkor nem tudta ellenőrizni az állítást, és Ukrajna sem reagált egyelőre a támadással kapcsolatban.

Egy helyi lakos egy padon ül egy lerombolt lakóépület udvarán Kosztyantyinivkában, Donyeck régióban.
Fotó: OLEG PETRASIUK/AFP

Kijev az elmúlt hetekben fokozta a hosszú hatótávolságú drón- és rakétacsapásokat a donyecki orosz ellenőrzés alatt álló területek erőművei és infrastruktúrája ellen, hogy megzavarja a katonai logisztikát és aláássa Moszkva háborús képességeit. Hétfőn Oroszország is támadta Ukrajnát, azon belül is Harkiv régiót. Három ember életét vesztette, tíz pedig megsebesült.

