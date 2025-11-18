Jánoshalmán két férfi megpróbálta felkérdezni Magyar Pétert, de nem úgy tűnt, hogy tudnák, mivel akarják a Tisza elnökét megfogni

Magyar Péter jánoshalmai országjáró fórumán a beszéd után lehetett kérdezni a Tisza Párt elnökétől. Az első két kérdező láthatóan megpróbálta felkérdezni Magyart, de egyikük sem tűnt úgy, mint aki tudná, pontosan mivel is akarja a Tisza elnökét megfogni:

Az első kérdező hosszan próbálta felvezetni a kérdését, azzal, hogy ő semmilyen párti, csak „haspárti”. Azt mondta, ott le van nézve a Fidesz, és ő sem csípi őket, de Magyar Péter nem beszél arról, hogy ők mit fognak csinálni. (Magyar Péter előtte egy órán át beszélt arról, mit fog csinálni a Tisza.) Ekkor kérdezte meg a férfi, hogy 2010 előtt az emberek rosszabbul éltek-e, mint most. Magyar Péter azt mondta, ha valaki fideszes, az nem bűn, mire a férfi azt mondta, ő nem fideszes, majd elment, Magyar Péter szerint eddig tartott a megbízás.

Ezután jött a másik férfi, aki azt kérdezte, Magyar Péter hogy beszélhet a mélyszegénységről, amikor át sem élte, milyen az. Magyar elmondta, hogy másfél éve járja az országot, több 100 ezer emberrel találkozott. A kérdező felhozta, hogy Magyar Péter jachtozott, amire Magyar elmondta, hogy sosem ült jachton. A kérdező felhozta, hogy legénykorában dolgozott 23 ezer forintért, Magyar meg soha, aztán azt mondta, egyébként ő fideszes. Magyar Péter megkérdezte, hogy ha egy sebész nem volt beteg, attól még meggyógyíthatja-e. Magyar ezután kérdésre elmondta, hogy milyen munkákat végzett eddig. „Köszönöm szépen, nem ezt a kérdést kérdezte, és nem is ezt a választ vártam” – mondta a férfi, aki egyébként ezt kérdezte, de valóban nem ezt a választ várhatta.

A két férfi után következett a 22 éves Dániel, aki azt állította, azért rúgták ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán.