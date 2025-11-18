Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb híreivel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
A Tiszánál a 106 egyéni körzetből 103-nak a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.
Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.
A miniszterelnök gyászol a foci miatt. Olyannyira, hogy a kamarai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján több figyelmet szentelt a futballválogatott vereségének és a háborúnak, mint a magyar gazdaság helyzetének. Pedig az eredmény nem túl meglepő, hiszen a magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült.
Trump szankcionálna minden olyan országot, amely kereskedik Oroszországgal, közben az amerikai olajóriás, a Chevron épp a szankcionált orosz Lukoil 20 milliárd dolláros portfóliójának megvásárlását fontolgatja. Franciaország száz vadászgépet ad el Ukrajnának, Zelenszkij pedig nagytakarítást ígér az energetikai szektorban a korrupciós botrány után.
Többen megsebesültek, hárman pedig meghaltak egy orosz rakétacsapásban Harkiv régióban. A közeli ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt két falut is evakuáltak Romániában. Terroristának minősítették Oroszországban a korábbi miniszterelnököt.
Tiszafüred volt rendőrkapitánya értesüléseink szerint Pócs János választókerületében indulna, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítója pedig Pest megyében.
3-2-re kikapott a magyar válogatott, így elbukta a vb-pótselejtezőt.
A kamarai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján több figyelmet szentelt a futballválogatott vereségének és a háborúnak, mint a magyar gazdaság helyzetének.
A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.
A válogatott csapatkapitánya azt írta, „egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra”.
Jövőre a pénz negyedét kapják meg.
A devizacsere is napirenden van.
A képviselő szerint egyre jobban megdől Orbán meséje arról, hogy ez az édesapja félkész mezőgazdasági üzeme lenne.
Lukáts Andor és Wachsler Tamás posztumusz díjat kapott.
Bizonyos feltételeket mindenkinek be kell tartani, még az ország leggazdagabb emberének is.
A republikánusok már dolgoznak a vonatkozó törvényjavaslaton.
A Chevront azonban nem a teljes külföldi portfólió, csak bizonyos eszközök érdekelnék.
Zelenszkij és Macron nagyszabású védelmi megállapodást kötött Párizsban.
Teljes vezetőváltás lesz a legfontosabb energetikai cégek élén, az ukrán elnök „gyors és igazságos” fellépést ígért.
Pont akkor írta, hogy NEM ÉRDEKLI ez az egész, mikor esélyes volt, hogy több republikánus nem úgy szavaz, ahogy ő akarja.
Éjjel lakóházakat lőttek az oroszok Balaklija városában, tinédzserek is vannak a sérültek között.
A Duna-deltában lévő Plauru és Ceatalchio lakóit ideiglenesen Tulcea városában szállásolják el.
Mihail Kaszjanov 2000 és 2004 között volt miniszterelnök, azóta a Kreml egyik leghangosabb bírálója lett. A pénzügyi felügyelet Szergej Gurijev közgazdászt is listázta.
