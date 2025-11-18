Jelöltjelöltek és a vereség utáni gyász

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb híreivel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.

Belföld

A Tiszánál a 106 egyéni körzetből 103-nak a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök gyászol a foci miatt. Olyannyira, hogy a kamarai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján több figyelmet szentelt a futballválogatott vereségének és a háborúnak, mint a magyar gazdaság helyzetének. Pedig az eredmény nem túl meglepő, hiszen a magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Hír volt még, hogy

Külföld

Trump szankcionálna minden olyan országot, amely kereskedik Oroszországgal, közben az amerikai olajóriás, a Chevron épp a szankcionált orosz Lukoil 20 milliárd dolláros portfóliójának megvásárlását fontolgatja. Franciaország száz vadászgépet ad el Ukrajnának, Zelenszkij pedig nagytakarítást ígér az energetikai szektorban a korrupciós botrány után.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Többen megsebesültek, hárman pedig meghaltak egy orosz rakétacsapásban Harkiv régióban. A közeli ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt két falut is evakuáltak Romániában. Terroristának minősítették Oroszországban a korábbi miniszterelnököt.

Fotó: Oleh Synehubov / Kharkiv Military Administration

Borízű

Szabad a Borízű! ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)

nyilvűnos borízű 20251117
reggel 4 tisza spiró györgy tiborcz istván Trump fidesz oroszország Epstein-ügy harkiv franciaország hatvanpuszta mácsai pál zelenszkij hírlevél Lukoil 444 hírlevél mészáros lőrinc Szoboszlai Dominik epstein-akták Lázár János ukrajna reggel 4 románia chevron
Kapcsolódó cikkek

Radnai, Tarr, Rost, akkugyár ellen küzdő civil és egykori főnyomozó – íme a Tisza előválasztási jelöltlistája

A 106 egyéni körzetből 104-nek a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.

Haszán Zoltán, Rovó Attila, Bábel Vilmos, Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Volt rendőrkapitány, gyermekmentős vállalkozó és vak ügyvéd a Tisza jelöltjei között

Tiszafüred volt rendőrkapitánya értesüléseink szerint Pócs János választókerületében indulna, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítója pedig Pest megyében.

Bábel Vilmos
POLITIKA

„Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

A vesztes meccs után hétfő reggelre találta meg a szavakat Orbán Viktor

3-2-re kikapott a magyar válogatott, így elbukta a vb-pótselejtezőt.

Windisch Judit
sport

„Tüdőlövést kapott az egész ország” – Orbán Viktor még hétfő délelőtt is a vasárnapi meccs hatása alatt állt, amikor bejelentett 11 gazdasági intézkedést

A kamarai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján több figyelmet szentelt a futballválogatott vereségének és a háborúnak, mint a magyar gazdaság helyzetének.

Haász János
gazdaság

A sehova sem jutás magyar modellje

A magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült. Magyarország negyven éve nem ér oda sehova, miközben ez szinte minden környező országnak sikerül.

Bede Márton
futball

Szoboszlai: Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak

A válogatott csapatkapitánya azt írta, „egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra”.

Benics Márk
foci

Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényt

Jövőre a pénz negyedét kapják meg.

Windisch Judit
gazdaság

Válasz Online: Nem kizárt, hogy nagyobb hitelt is felvesz a kormány amerikai bankoktól

A devizacsere is napirenden van.

Windisch Judit
gazdaság

Hadházy: Tiborcz cége üzemelteti Hatvanpusztát

A képviselő szerint egyre jobban megdől Orbán meséje arról, hogy ez az édesapja félkész mezőgazdasági üzeme lenne.

Windisch Judit
POLITIKA

Hat új díszpolgára van Budapestnek, köztük Mácsai Pál és Spiró György

Lukáts Andor és Wachsler Tamás posztumusz díjat kapott.

Windisch Judit
Budapest

Lázár szerint ha a Mészáros-cég nem fogadja el a feltételeket, kizárhatják az állami beruházásokból

Bizonyos feltételeket mindenkinek be kell tartani, még az ország leggazdagabb emberének is.

Székely Sarolta
gazdaság

Trump szankcionálna minden olyan országot, amely kereskedik Oroszországgal

A republikánusok már dolgoznak a vonatkozó törvényjavaslaton.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Az amerikai olajcég, a Chevron is érdeklődik az orosz Lukoil iránt

A Chevront azonban nem a teljes külföldi portfólió, csak bizonyos eszközök érdekelnék.

Székely Sarolta
külföld

Franciaország száz vadászgépet ad el Ukrajnának

Zelenszkij és Macron nagyszabású védelmi megállapodást kötött Párizsban.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Zelenszkij a korrupciós botrány után nagytakarítást ígér az energetikai szektorban

Teljes vezetőváltás lesz a legfontosabb energetikai cégek élén, az ukrán elnök „gyors és igazságos” fellépést ígért.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Trump: Nincs rejtegetnivalónk, a republikánusok szavazzák meg az Epstein-akták nyilvánosságra hozását

Pont akkor írta, hogy NEM ÉRDEKLI ez az egész, mikor esélyes volt, hogy több republikánus nem úgy szavaz, ahogy ő akarja.

Windisch Judit
külföld

Orosz rakétacsapás Harkiv régióban: három halott, tíz sebesült

Éjjel lakóházakat lőttek az oroszok Balaklija városában, tinédzserek is vannak a sérültek között.

Keller-Alánt Ákos
külföld

A közeli ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt két falut is evakuáltak Romániában

A Duna-deltában lévő Plauru és Ceatalchio lakóit ideiglenesen Tulcea városában szállásolják el.

Benics Márk
külföld

Terroristának minősítették Oroszországban a korábbi miniszterelnököt

Mihail Kaszjanov 2000 és 2004 között volt miniszterelnök, azóta a Kreml egyik leghangosabb bírálója lett. A pénzügyi felügyelet Szergej Gurijev közgazdászt is listázta.

Benics Márk
külföld

Borízű hang #246: Eddig, és ne tovább! – A borizuhang.hu és az Országos Kamupárt-klaszter a kínai csirkeláb mellett, a szaunázóbűnözés ellen [rövid verzió]

Hétfő van, szabad a Borízű! ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast