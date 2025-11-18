Jelöltjelöltek és a vereség utáni gyász

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a hétfői nap legfontosabb híreivel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.

Belföld

A Tiszánál a 106 egyéni körzetből 103-nak a jelöltjeit hozták nyilvánosságra éjjel. Ők első körben egymással küzdenek meg, hogy indulhassanak aztán a választáson. A Tisza ismert arcai, háttéremberei, politikusai is feltűnnek a listán, amelyen polgármester, önkormányzati képviselő, sok orvos, ügyvéd és tanár is van.

Volt rendőrkapitány, gyermekmentős vállalkozó és vak ügyvéd a Tisza jelöltjei között.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök gyászol a foci miatt. Olyannyira, hogy a kamarai elnökkel tartott sajtótájékoztatóján több figyelmet szentelt a futballválogatott vereségének és a háborúnak, mint a magyar gazdaság helyzetének. Pedig az eredmény nem túl meglepő, hiszen a magyar csapat negyven éve nem jut ki világbajnokságra, miközben ez szinte minden környező országnak sikerült.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Hír volt még, hogy

Külföld

Trump szankcionálna minden olyan országot, amely kereskedik Oroszországgal, közben az amerikai olajóriás, a Chevron épp a szankcionált orosz Lukoil 20 milliárd dolláros portfóliójának megvásárlását fontolgatja. Franciaország száz vadászgépet ad el Ukrajnának, Zelenszkij pedig nagytakarítást ígér az energetikai szektorban a korrupciós botrány után.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Többen megsebesültek, hárman pedig meghaltak egy orosz rakétacsapásban Harkiv régióban. A közeli ukrán területeket ért orosz dróntámadások miatt két falut is evakuáltak Romániában. Terroristának minősítették Oroszországban a korábbi miniszterelnököt.

Fotó: Oleh Synehubov / Kharkiv Military Administration

Borízű

Szabad a Borízű! ByeAlexet kipécézték, Orbán kínaiban, nyugdíj helyett Himars, felszólalás a szaunázóbűnözés ügyében, kamupárt-spektrum és -klaszter, utolsó elsőzők, egy kupica Salmiakki, csak az íze kedvéért, szmog. Ja, és lesz élő! (De Orbán gépén ki a Leslie Nielsen?)