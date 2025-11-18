Karácsony Gergellyel is tárgyalni akar a kormány a szolidaritási adó reformjáról

Januárban megkezdi a kormány a tárgyalásokat az önkormányzatokkal a szolidaritási hozzájárulás reformjáról, bár a választások előtt nem látják reálisnak a változtatást – mondta Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közmédiának.

A tárgyalásra Karácsony Gergely főpolgármestert is meghívják.

Bár Navracsics szerint a főváros által sérelmezett szolidaritási hozzájárulás mértéke, kiszabása és az inkasszó is a jogszabályoknak megfelelően történik.

Karácsony Gergely és Navracsics Tibor a M3-as metró két felújított állomásának átadásán Fotó: Németh Dániel/444

November elején a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat, és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot. Ha a Kúria ítélete alapján meg is nyerik a felfüggesztett pereket, a pénzek visszaszerzéséért újabb polgári pereket kell indítani.

Navracsics szerint jó partnerségre van szükség Budapesttel. Annál is inkább, mert Budapest messze az ország túlsúlyos tényezője a gazdaság tekintetében: az egy főre eső nemzeti össztermék Budapesten több mint kétszerese a nemzeti átlagnak, és a fővároson kívül csak három olyan vármegye van - Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér -, amelyik eléri a nemzeti átlagot ebben a tekintetben - mutatott rá. A miniszter hozzátette, hogy az a fejlettségi szakadék, amely ma Budapest és a rajta kívüli Magyarország között van, hosszú távon nem tartható fenn. Budapestnek is részt kell vállalnia abból, hogy ez a felzárkóztatás gyorsabb ütemben történjen.

Navracsics a főváros finanszírozási kérdéseiről tárgyaló bizottságban nem vesz részt, de tárgyal, és tartja a kapcsolatot főpolgármesterrel. Általában fejlesztési kérdésekről szoktak beszélni; ilyen volt az Egészséges utcák program vagy a villamosbeszerzés, amely összességében szeptember óta egy 80 milliárd forintos fejlesztési forrást juttatott Budapestnek. (MTI)