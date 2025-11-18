Leesett az első idei hó a Kékesen

Keddre virradóra leesett a hó 1014 méteres Kékesen és Bánkúton is. Az Időkép cikke szerint a várakozásnak megfelelően az érkező hidegfront hidegfront a zivatarok után magával hozta a hideget is, ami lehetővé tette a halmazállapot-váltást a hegytetőkön.

A webkamera a kékestetői sípályán. Fotó: Időkép

A hegyekben szinte mindenütt fagyott, a leghidegebb Nagy-Hideg-hegyen volt, ott -2,4 fokig hűlt a levegő. De egyaránt fagyott a Kőszegi-hegységben, a Bakonyban, a Pilisben és az Északi-középhegység csúcsain.

A helyzet azért is érdekes, mert egy nappal korábban még heves zivatarok robogtak végig hazánkon.