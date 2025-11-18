Leó pápa: „A teremtett világ árvizek, aszályok, viharok és könyörtelen hőség formájában kiált segítségért”

XIV. Leó pápa hétfőn bírálta a politikai akarat hiányát a globális klímaválság kezelésében az ENSZ klímakonferenciájának (COP30) küldött videóüzenetében. Dicsérte a 10 évvel ezelőtt aláírt párizsi megállapodás után elért előrelépéseket, és hangsúlyozta, hogy „nem a megállapodás nem működik, hanem mi nem reagálunk megfelelően”.

Leó az első amerikai pápa, aki folytatta Ferenc pápa környezetvédelmi aktivizmusát. Hazája, a világ második legnagyobb szennyezője nem vesz részt a konferencián, Donald Trump kilépett a párizsi klímaegyezményből, és szeptemberben az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében a klímaváltozást „a világon valaha elkövetett legnagyobb átverésnek” nevezte.

A COP30 konferencián mintegy 200 ország tárgyal arról, hogyan lehetne gyorsabban megfékezni a globális felmelegedést. A pápa figyelmeztetett a már világszerte érezhető éghajlati hatásokra: „A teremtett világ árvizek, aszályok, viharok és könyörtelen hőség formájában kiált segítségért”, „minden harmadik ember élete veszélyben van ezen éghajlati változások miatt”. Sürgette a tárgyalókat, hogy mutassanak nagyobb ambíciót, mert még van idő arra, hogy a globális hőmérséklet emelkedését 1,5 Celsius-fok alatt tartsuk, de az idő egyre fogy.

„Isten teremtésének gondnokaként hivatásunk, hogy hitünkkel és próféciáinkkal gyorsan cselekedjünk, hogy megvédjük az ő ránk bízott ajándékát” - hangoztatta a katolikus egyházfő. (AP, MTI)