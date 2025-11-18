Litvániában felszámoltak egy oroszpárti terrorsejtet

A litván hatóságok 16 embert gyanúsítanak azzal, hogy a DHL és a DPD csomagküldő szolgáltatókon keresztül próbáltak célba juttatni házilag gyártott gyújtószerkezeteket olyan terrortámadásokhoz, amiket az orosz hírszerzéshez és hadsereghez köthető hálózattal hajtottak volna végre Európa-szerte. Vannak köztük orosz, ukrán, litván, lett és észt állampolgárok is. A bíróság hat ember letartóztatását rendelte el, valamint egy embert Észtországban vettek őrizetbe.

Lett rendőrök a litvániai Vilniusban 2023. július 12-én. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Az egyikük négy gyújtószerkezetet rejtett kozmetikai szerek és masszázspárnák közé, és a DPD-n és a DHL-en keresztül adta fel őket. Két csomagot repülővel szállítottak az Egyesült Királyságba, kettőt pedig teherautóval Lengyelországba. Az egyik eszköz július 20-án robbant fel Lipcse repülőterén, mielőtt felrakták volna a DHL árufuvarozó járatára, egy másik egy nappal később robbant fel a DPD egyik, Lengyelországon áthaladó teherautójában, egy harmadik pedig július 22-én a DHL birminghami raktárában. A negyedik meghibásodott, így nem lépett működésbe.

A hatóságok gyanúja szerint az eszközöket úgy tervezték, hogy súlyos tüzeket és a felcsapó lángok miatt akár katasztrofális következményeket okozzanak. A nyomozás jelenlegi állása szerint a terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.

A Litvániában, Lengyelországban, Lettországban és Észtországban tartott házkutatások során a hatóságok további eszközökre bukkantak, amiket a detonátorokkal együtt konzervek tárolására használt dobozokba rejtettek. A rendőrség szerint a megtalált szerkezetek mennyisége több mint hat kilogramm TNT-nek felelnek meg és vélhetően további támadásokra tartogatták őket. (LRT/MTI)