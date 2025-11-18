Magyar Péter: A Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt

A Tisza országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeinek bemutatásának másnapján adott hosszú videóinterjút Magyar Péter a Telexnek.

A pártelnök elmondta: a jelöltjeik nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt. Magyar hangsúlyozta, hogy most nem előválasztás zajlik különböző pártok között, mint 2021-ben, ezért ez a Tisza belügye – akkor is, ha a második körben már bárki szavazhat a jelöltjelöltekre. (A folyamatról és az összes jelöltről olvashatnak ebben a cikkben.)

A tiszás jelöltek azért nem vitáznak egymással, mert együtt dolgoznak, sőt néha barátok is már, a többi ellenzéki párt jelöltjeivel pedig azért nem lesz vita, ha jól értem, mert a tiszások csak a Fideszt tekintik ellenfélnek. Nem lesz egyeztetés sem a többi ellenzéki párttal, mondja Magyar, aki nem akar se jót, se rosszat mondani a 2022-ben győzni tudó ellenzékiekről. Aztán a következő mondatban azért mond pár rossz dolgot Hadházy Ákosról.

Azt mondja, nem indítanak olyat jelöltet, akinek nincs helyi kötődése, de olyanok vannak, akik már nem ott élnek. A jelöltek aláírtak egy etikai kódexet, és vállalták, hogy ha nem ők a befutók, akkor nem indulnak el. Többeket fenyegettek Magyar elmondása szerint, de van, akit az sem tart vissza, hogy állami intézményben dolgozik, vagy éppen állami pályázatoktól függ a megélhetése. Voltak olyanok, akik elbizonytalanodtak a jelöltállítás időszakában, de a többséget sikerült megnyugtatni.

Az elnökség a két forduló után, a végeredményt megismerve is vétózhat, de erre Magyar szerint csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A jelölteket ellenőrizték, felmérték a helyi Tisza-szigetek segítségével, nyilvános kereséssel (cégadatbázis, közösségi média) és személyes beszélgetéssel.

Magyar tudatában van, hogy akármilyen jó jelöltjeik vannak, mindig lesz támadási felület, és akkor is kitalál valamit a fideszes gépezet, ha nincs ilyen. Ha felmerül valós hiba, akkor elbeszélgetnek a jelölttel, és ha olyan súlyú, akkor elbúcsúznak tőle. De egy kommunikációs hiba nem hiba Magyar szerint, mert nem profi politkusok, hanem tisztességes emberek a jelöltjeik, akik nem úgy nyilatkoznak, mint egy papagáj.