Magyar Péter: „Orbánék lefagytak”

„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. (...) Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak” – így reagált Orbán Viktor a Tisza előválasztási jelöltlistájára.

Magyar Péter ezután arról írt, hogy „Orbánék láthatóan totálisan lefagytak. Annyit tudtak kinyögni magukból, hogy Gyurcsány és Brüsszel. Olyan tisztességes emberekre, akik eddig gyógyítottak, tanítottak, óvták a gyerekeinket és egészséges élelmiszert tettek a magyarok asztalára. Olyan emberekre, akiknek eddig semmi köze nem volt a politikához.”

