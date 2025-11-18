Magyarul is beszélő Oroszország-szakértő lesz az új amerikai ügyvivő Budapesten

Új amerikai ügyvivő érkezett Budapestre: Caroline Savage karrierdiplomata – írja a Szabad Európa. Ő lesz tehát a nagykövetség szakmai vezetője, illetve a második embere az új nagykövet érkezése után.

Életrajza szerint legutóbb a Külügyminisztérium orosz ügyekért felelős hivatalának igazgatójaként, vagyis kifejezetten komoly pozícióban dolgozott. Korábbi külföldi megbízatásai között szerepel Azerbajdzsán, Mozambik, Fehéroroszország és Luxemburg.

Tanult magyarul, kazahul, oroszul, azerbajdzsánul, franciául és portugálul.

Trump nagykövetjelöltje Benjamin Landa befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletember, a SentosaCare társalapítója és idősotthonlánc-tulajdonosa. A Belaaz értesülései szerint Roger Stone jelenlétében Trump az Ovális Irodában is fogadta, hogy megvitassák a budapesti nagyköveti pozíciót. A lap úgy tudja, Landa a korábbi republikánus kampányok támogatójaként és a zsidó közösségben betöltött szerepe révén került közel a Trump-körökhöz.