Mészárosék bankja bezsákolta az Otthon Centrumot is

Az MBH Bank megveszi az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdonrészét - közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Mészáros-féle MBH Bank közleményében azt hangsúlyozta, hogy az Otthon Centrum akvizíciójával erősítik otthonteremtési piaci pozíciójukat. A Fundamenta Lakáskassza többségi tulajdonrészének korábbi akvizícióját követően ezzel a lépéssel teljessé válik

az MBH Bank lakásfinanszírozási ökoszisztémája,

így az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni és meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon – írják.

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként országosan több mint 200 irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése. (MTI)

