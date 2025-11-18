Nem vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal a Blikk bekebelezését

Nem vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy október 31-én a Blikket kiadó Ringier médiavállalat magyarországi leánycégét megvette a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia. A Blikk mellett az Indamédiához került a Kiskegyed, a Glamour, a TVR-Hét, az Egészségkalauz és az Auto Bild magyar kiadása is. A cég 2024-ben 12,1 milliárdos árbevétel mellett 545 millió forintos nyereséget könyvelhetett el.

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Blikk szerkesztőségében, ahol utoljára válaszolt a bulvárújság olvasóinak kérdéseire 2014. december 9-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI

A hivatal a lépést azzal indokolta az Mfornak, hogy a tranzakció a vonatkozó törvény szerint nem volt bejelentésköteles, ugyanis az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem éri el a 20 milliárd forintot.