Örökbefogadásért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki Orbán Viktor

Az eddigi generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, Kardosné Gyurkó Katalin ezentúl a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos lesz.
Hivatalos feladata szerint
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kinevezés bejelentésekor arról beszélt, hogy az új miniszterelnöki biztos az örökbefogadás ügyét összekapcsolja a nevelőszülők kérdésével, mindezt „családügyi, családcentrikus anyai szemlélettel” teszi. Kardosné Gyurkó Katalin tavaly azzal szerepelt a hírekben, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetőjeként kiállt Novák Katalin döntése mellett a kegyelmi ügy során.
A KSH adatai szerint 2024-ben az állam összesen 5553 nevelőszülőt foglalkoztatott, vagyis 2010 óta alig valamivel nőtt a számuk. A tavalyi adatok szerint a gyermekvédelemben összesen 21 212 kiskorú volt nyilvántartva, közülük 14 169-en voltak nevelőszülőnél elhelyezve. Orbán Viktor múlt héten jelentette be, hogy megduplázzák a nevelőszülők alapdíját, ami 2025-ben havi 87 ezer 240 forint.
A nevelőszülőkről Ócsai Dorottya Teljes szívvel című dokumentumfilmjét ajánljuk:
A Jeti Mozi bemutatja Ócsai Dorottya Teljes szívvel című dokumentumfilmét, ami három nevelőszülő történet tárja a néző elé. A hiánypótló, a témában páratlan mélységű dokumentumfilmből kiderül, hogy kit, mi visz erre a pályára, és hogy hogyan lehet feldolgozni azt, hogy a gyerekek csak kis ideig válnak a család részévé, aztán el kell engedni őket.