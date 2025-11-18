Örökbefogadásért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki Orbán Viktor

Az eddigi generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, Kardosné Gyurkó Katalin ezentúl a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos lesz.

Hivatalos feladata szerint

nyomon követi a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel összefüggésben meghozott kormányzati döntések végrehajtását és a kapcsolódó kormányzati célok megvalósulását;

az örökbefogadás szabályozásával összefüggésben szakmai-módszertani fejlesztési javaslatokat dolgoz ki, koordinálja és összehangolja az örökbefogadás rendszerét érintő fejlesztési elképzeléseket;

javaslatokat tesz az örökbefogadási és a nevelőszülői rendszer hatékonyságának előmozdítása érdekében;

kapcsolatot tart a nevelőszülői hálózat szereplőivel, fenntartóival, az örökbefogadási eljárások résztvevőivel, valamint az érintett társadalmi szervezetekkel.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kinevezés bejelentésekor arról beszélt, hogy az új miniszterelnöki biztos az örökbefogadás ügyét összekapcsolja a nevelőszülők kérdésével, mindezt „családügyi, családcentrikus anyai szemlélettel” teszi. Kardosné Gyurkó Katalin tavaly azzal szerepelt a hírekben, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetőjeként kiállt Novák Katalin döntése mellett a kegyelmi ügy során.

A KSH adatai szerint 2024-ben az állam összesen 5553 nevelőszülőt foglalkoztatott, vagyis 2010 óta alig valamivel nőtt a számuk. A tavalyi adatok szerint a gyermekvédelemben összesen 21 212 kiskorú volt nyilvántartva, közülük 14 169-en voltak nevelőszülőnél elhelyezve. Orbán Viktor múlt héten jelentette be, hogy megduplázzák a nevelőszülők alapdíját, ami 2025-ben havi 87 ezer 240 forint.

A nevelőszülőkről Ócsai Dorottya Teljes szívvel című dokumentumfilmjét ajánljuk: