Putyin bizalmi emberével, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnökkel találkozott Toroczkai László

„Egy hasznos beszélgetés után személyesen adtam át a Kárpátaljáról szóló dokumentumot Dmitrij Anatoljevics Medvegyevnek, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettesének, Oroszország korábbi elnökének, miniszterelnökének” – posztolta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en.

„A dokumentum részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament - a nemzetközi jogot megsértve - a mai napig nem ratifikálta a nép döntését. Másrészt a magyarokat és ruszinokat érő jogsértéseket soroltam fel” – írta, hozzátéve, hogy az amerikai nagykövetségnek postai küldte el a dokumentumot, az ukránok viszont nem válaszoltak neki.

A Mi Hazánk már májusban nyílt levelet írt Orbán Viktornak, hogy érvényesítse az 1991-es ukrajnai népszavazás eredményét. A Telex tényellenőrzésében írt arról, hogy a Szovjetunió felbomlásakor tartott népszavazáson Kárpátalja és az egyetlen magyar többségű járás is a közigazgatási autonómia mellett voksolt, az Ukrajna feldarabolását célzó orosz törekvések miatt azonban az autonómiatörekvések politikailag meghaladottá váltak.

„A béketárgyaláson majd Kárpátalja státuszának, és az ott élő magyaroknak és ruszinoknak az ügyét, a jogsértéseket is tárgyalni kell! Javaslom, hogy mostantól kizárólag az alapján válasszunk barátot, szövetségest, hogy ki hogyan áll a magyarok számára fontos ügyekhez” – zárta a posztot Toroczkai.

A Mi Hazánk rendszeresen kritizálja a kormányt, hiszen elvileg ellenzéki párt, de együtt is működik vele. Márciusban egyenesen azt írtuk, hogy Orbán berobbantotta a Mi Hazánk programját, és európai szinten is együttműködés jöhet. Orbán és Toroczkai emlékezetes összemosolygása után Magyar Péter azt írta, hogy a Mi Hazánk egyre több szavazójának is világossá válik, hogy Toroczkaiék Orbán hatalomban tartásáért dolgoznak.