Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amikor 2019-ben az MCC gimiseknek szóló programjának végén az intézmény egykori, Somlói úti központjának teraszán egy jól megpakolt hasisos cigi füstje csapta meg az orromat, nem gondoltam volna, hogy a közpénzekre és állami részvénypakettekre rácsúszott intézmény országos szinten szipkázza majd fel a legszebb belvárosi épületeket. Meg azt se gondoltam volna, hogy fél évtizeddel később az immár sokkal luxibb Tas vezér utcai központban ülhetek végig egy félnapos Reagan-paródia stand up maratont egy rakás unatkozó gimnazista társaságában.

Az MCC az elmúlt években is szervezett konferenciákat a drogokról, ahol rendszeresen mosták össze az olyan kemény anyagokat, mint a heroin, az olyan könnyűekkel, mint a fű. Az egyiken a kormánypárti támogatottságú, egykori fideszes politikusokat is alkalmazó Drogkutató Intézet riogatott drogokra éhes, felfegyverzett ukránokkal.

Fotó: BB

A mostani konferencia azonban határozott szintlépésként értékelhető: míg az eddigi beszélgetésekre általában csak az látogatott el, aki MCC-s diákként krediteket akart szerezni az intézmény pontrendszerében, a mostanin látványosan sokan voltak. Emellett angol nyelven tartották, nagyobb teremben és grandiózusabb keretek között. Ennek köszönhetően legalább néhány józan, egészen értelmezhetőnek nevezhető érv és ellenérv is elhangzott a populista lózungok mellett.

A legfontosabb azonban, hogy a konferencia jól láthatóan illeszkedik a folyamatba, amely az Orbán által év elején bejelentett drogellenes háborúval, annak alkotmányba foglalásával kezdődött, és ami az elmúlt hetek razziáival folytatódott.

A borfüggők legalább tudnak dolgozni

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA T Danny Kevin Sabet horváth laci lászló marihuána legalizálás Mónica Serrano ByeAlex és a Slepp Donald Trump kábítószeripar vizi e. szilveszter Carlton Brick robert f kennedy jr mcc drogellenes háború szalai zoltán Stuart Derbyshire Márta Alex ronald reagan
Kapcsolódó cikkek

Idén 22 milliárdot kap a Moltól Orbán Balázs tehetséggondozója

A Mol-vezér Hernádi Zsolt egyetemi vagyonkezelője is pont ennyit kapott, szóval ez tök igazságos.

Urfi Péter
POLITIKA

Fogantatása pillanatától örök boldogságra teremtett lény az ember, ezért is hülyeség, hogy az ukránok legalizálják a füvet

Az MCC és a Drogkutató Intézet szakemberei kifejtették, miért jelent óriási veszélyt az ukrajnai marihuánalegalizáció. Volt szó Kalasnyikovokkal flangáló, drogfüggő veteránokról, Szent Ágostonról és a romlott Prágáról is, ahol füvet árulnak a boltokban.

Bódog Bálint, Benics Márk
belföld

Politizáló színpadok: miért zavarják a Fideszt a zenészek?

A politikusok örülnek, ha ők fejthetik meg a világot, és nem azok, akiket nem kötnek az államtitkári pozíciók, kínkeservesen megszerzett mandátumok. Annak pedig különösen nem örülnek, ha a zenészek világmegfejtése homlokegyenest szembemegy az övékkel.

Bódog Bálint
vélemény

Mocskos Fidesz Summer

Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.

Bede Márton
vélemény

Miről mesél Pogány Induló esete a drogügyi kormánybiztossal?

Horváth László szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni.

Bódog Bálint
vélemény

Kilenc hónapot késett, most itt a magyar drogellenes háború

Jobb, mint az amerikai, mert csak egyetlen országnak fog ártani. De rosszabb, mert szelektíve alkalmazzák arra, akit kipécéz a hatalom.

Bede Márton
vélemény

Skóciában szítják a kultúrharcot az MCC Brüsszelhez kötődő figurák

Messzire ér az illiberalizmus keze: egy skót oknyomozó portál több olyan, az MCC brüsszeli szárnyához köthető szereplőt is azonosított, akik az elmúlt években részt vettek az országban folyó gender- vagy klímapolitikai vitákban.

Tóth András
társadalom

Sem az amerikai egészségügy, sem a társadalom nem volt eléggé felkészülve a fű legalizációjára

Bár a fű legalizálásának számos pozitív hatásáról lehetett hallani, az adóbevételek, a felesleges börtönbüntetések és a pozitív egészségügyi hatások mellett számos káros következménye is volt. A tömegek tájékozatlanok, az orvosok pedig nem tudják helyén kezelni az újonnan megjelenő fizikai és mentális betegségeket.

Bódog Bálint
külföld