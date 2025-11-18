Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amikor 2019-ben az MCC gimiseknek szóló programjának végén az intézmény egykori, Somlói úti központjának teraszán egy jól megpakolt hasisos cigi füstje csapta meg az orromat, nem gondoltam volna, hogy a közpénzekre és állami részvénypakettekre rácsúszott intézmény országos szinten szipkázza majd fel a legszebb belvárosi épületeket. Meg azt se gondoltam volna, hogy fél évtizeddel később az immár sokkal luxibb Tas vezér utcai központban ülhetek végig egy félnapos Reagan-paródia stand up maratont egy rakás unatkozó gimnazista társaságában.

Az MCC az elmúlt években is szervezett konferenciákat a drogokról, ahol rendszeresen mosták össze az olyan kemény anyagokat, mint a heroin, az olyan könnyűekkel, mint a fű. Az egyiken a kormánypárti támogatottságú, egykori fideszes politikusokat is alkalmazó Drogkutató Intézet riogatott drogokra éhes, felfegyverzett ukránokkal.

Fotó: BB

A mostani konferencia azonban határozott szintlépésként értékelhető: míg az eddigi beszélgetésekre általában csak az látogatott el, aki MCC-s diákként krediteket akart szerezni az intézmény pontrendszerében, a mostanin látványosan sokan voltak. Emellett angol nyelven tartották, nagyobb teremben és grandiózusabb keretek között. Ennek köszönhetően legalább néhány józan, egészen értelmezhetőnek nevezhető érv és ellenérv is elhangzott a populista lózungok mellett.

A legfontosabb azonban, hogy a konferencia jól láthatóan illeszkedik a folyamatba, amely az Orbán által év elején bejelentett drogellenes háborúval, annak alkotmányba foglalásával kezdődött, és ami az elmúlt hetek razziáival folytatódott.

A borfüggők legalább tudnak dolgozni