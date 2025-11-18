Szeptemberben megugrott a fizetések vásárlóértéke

Idén szeptemberben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagos bére 687 100 forint volt, míg a nettó 475 100 forintot ért el, közölte kedden reggel a KSH. A bruttó átlagereset 9,5, a nettó pedig 10 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A statisztikai hivatal megjegyzi: a nettó növekedése azért nagyobb a bruttóénál, mert a július elsejétől életbe lépett családi adókedvezmény növelése befolyásolta a számokat.

A KSH szerint a reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett szeptemberben, vagyis ennyivel ér többet az infláció mellett a fizetésünk. Az idén jellemző, 4,5 százalék körüli szinthez képest egy jelentősebb ugrásként értékelhető, ennél nagyobb reálkereset-növekedést legutóbb tavaly decemberben mutatott ki a KSH, 5,7 százalékosat. A megugrás szintén a családi adókedvezmény változásával lehet összefüggésben.

A bruttó mediánkereset 568 700 forint volt, 10,4 százalékkal magasabb az előző évinél, ennek nettója pedig 397 400 forint volt, 11,1 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi szintnél. Ez a 397 400 forint jelzi azt a bérszintet, aminél a dolgozóknak pontosan a fele keres kevesebbet és a fele többet.

Nem történt változás a legmagasabb átlagbért jegyző ágazatok rangsorában sem. Bruttó 1 millió forintnál magasabb az átlag az információ, kommunikáció, valamint a pénzügyi szolgáltatások területén. Előbbinél 1,073 millió forint volt a KSH szerint, utóbbinál pedig 1,044 millió.

A legkisebb átlagok pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, valamint az egyéb szolgáltatások ágazatát jellemzi, előbbinél bruttó 444 ezer forint, utóbbinál bruttó 539 ezer forint az átlag.