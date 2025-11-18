Több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a Tisza

Néhány helyen borítékolható, ki lesz a Tisza képviselő-jelöltje az előválasztás után, a párt ismert arcai nemigen kaphatnak ki.

A kampányban kifejezetten izgalmas összecsapások várhatóak Budapesten, illetve Pest megyében is, több helyen nemcsak fideszes, hanem ellenzéki jelöltekkel is meg kell küzdeniük a tiszásoknak.

Az is látszik, Magyar Péter bárhol indul, a Fidesz szemében gyáva, és a nők szoknyája mögé bújik.

A választás legnagyobb összecsapása borítékolhatóan abban a budapesti kerületben lesz, ahol Magyar Pétert próbálja legyőzni a fideszes jelölt, aki várhatóan Steiner Attila energiaügyi államtitkár lesz.

Steinernek alapból sincs könnyű dolga: a körzetben négy éve a momentumos Hajnal Miklós nyert 48,2 százalékkal. Magyar nem csupán a tiszás előválasztáson nem kap ellenfeleket, érdemi ellenzéki jelölt sem indul vele szemben, Hajnal ugyanis már régen bejelentette visszavonulását.

Fotó: Németh Dániel/444

Borítékolható, hogy az erősen újrarajzolt Budapest 2-ben Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője nyeri a tiszás előválasztást, az viszont még nem dőlt el, hogy lesz-e ellenzéki kihívója. A józsefvárosi körzet győztese, Jámbor András is bejelentette, hogy nem indul, a szintén egyéniben győztes Csárdi Antal viszont még fontolgatja, hogy melyik körzetet válassza. A 444-nek arról beszélt, 2022-ben a 01-es oevk-ban nyert, csakhogy annak jó része átkerült a 02-esbe, ezért nem biztos benne, hogy hol indul. A fideszes jelölt itt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos lehet, aki a választókerületi elnök.

A már említett Budapest 01-ben a várható tiszás győztes Tanács Zoltán, aki egy nemzetközi tanácsadó cégtől igazolt a Tiszához, és a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti. A Telex szerint a választókerületben Szentgyörgyvölgyi Péter indulhat a Fidesz részéről, csakhogy ő az V. kerületi polgármester is, ami összeférhetetlen az országgyűlési képviselőséggel.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Zuglóban várhatóan Magyar kabinetfőnökével, Velkey György Lászlóval csap össze. Hadházy toronymagasan nyert Borbély Ádám fideszes jelölttel szemben, kérdés, hogy egy hármas indulással ki lesz a győztes.

Budapest 4-es választókerületében indul újra Tordai Bence volt párbeszédes politikus, aki nem kapott ismert tiszás kihívót. A három jelölt Bulyovszky Róza személyi asszisztens, Koncz Áron jogász, turisztikai vállalkozó és a biztosítási alkuszcéget vezető Sólyom Zoltán. Tordai és az előválasztás győztese várhatóan Fülöp Attila államtitkárral kerül szembe, ő ugyanis a választókerületi elnök. Tordai 2022-ben egyedüli érdemi ellenzékiként toronymagasan verte Gór Csabát, de itt még erősebben kérdés, hogyan oszlanak meg a szavazatok a három fő jelölt között.

Csepelen erős ellenzéki jelölt Szabó Szabolcs, aki rendre megverte Németh Szilárd Fidesz-alelnököt. Ahogy több budapesti választókerületet, így ezt is újrarajzolták, ez most a Budapest 09-es oevk. Szabó nem kap ismert kihívókat, a Tisza itt két helyi ügyvédet, Derecskei Zsuzsannát és Kátai-Németh Vilmost indítja, aki látássérült aikidómester, illetve Győrfi Krisztina műszaki menedzser-közgazdászt, vállalkozót. Sajtóhírek szerint a Fidesz nem meri újraindítani Némethet, keresnek valaki mást.

Tarr Zoltán tiszás alelnök, EP-képviselő az újrahúzott 16-os választókerületben indulhat, amihez a XVIII–XX–XXIII. kerület tartozik. Várhatóan Földesi Gyula lesz a fideszes ellenfél. Az eredeti körzeteket nézve ezekben ellenzéki győzelmek születtek, így emiatt nem lesz nehéz terep Tarrnak. Számára azért nem lesz könnyű menet a választás, mert a Fidesz egy nyilatkozatára már ráépítette, hogy adóemelésre készül a Tisza, és szándékosan elhallgatja a terveit a választás előtt.

Visszatérve behuzant támogatottságú ellenzéki pártokra: 2022-ben több DK-s, illetve szocialista képviselő nyert egyéniben, van, aki újra el is indul, de épp a pártja támogatottsága miatt erősen kérdőjelesek az egyéni esélyek. Kivétel ezalól a XIII. kerület, ahol rekordokkal szokott nyerni a szocialista jelölt. Hiszékeny Dezső 2022-ben több mint 60 százalékot ért el, jócskán ráverve nemcsak az összes győztes fővárosi jelöltre, de az országos listára is. Hiszékeny közölte, egyelőre nem akar visszalépni. A körzetébe alaposan belenyúlt a Fidesz, de valószínű, hogy Hiszékeny a Budapest 5-ös választókerületben indul (ezt próbáljuk tisztázni az MSZP sajtóosztályával), ami úgy jött létre, hogy a XIII. kerület egy részéhez hozzácsaptak valamennyit a VI. kerületből is. Itt nem támad ismert nevekkel a Tisza: Mészáros Mónika közgazdász, rendezvényszervező, Weigand István volt rendőr és határőr, illetve Tancsa Balázs közgazdász, egy nemzetközi cég középvezetője indul az előválasztáson.

Emberként, különösen nőként

Erős és látványos csörték várhatóak Pest megyében is, például Budakeszin, ahol a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás indul. Neki tavaly számtalan összecsapása volt Magyar Péterrel személyesen („vége van, Kicsi”) vagy a Facebookon („egy gyáva, reszkető bohóc vagy”), de azóta mintha levették volna erről a szerepről.

A kampányban minden bizonnyal Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője lesz a kihívója (aki emiatt még több és célzottabb fideszes beszólásra számíthat a közgyűlésben).

Menczer már köszöntötte is a versenyben. Egyből össze „leóellenzékizte”, azt írta, Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke jut róla eszébe. „Semmivel nem értek egyet, amit a pártja, pláne a vezetője, Magyar Péter csinál, de ez nem gátol meg abban, hogy őt emberként, különösen nőként tiszteljem.” A következő mondat már arról szólt, hogy Magyarnak nem volt bátorsága kiállni ellene, egy nő szoknyája mögé bújt. Ezzel a kampány íve nagyjából látszik is. Menczer egyébként Szél Bernadett ellen csak pár százalékkal nyert, 1378 szavazat volt a különbség közöttük. Ennek alapján nagyon kemény lesz a verseny.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, szentendrei országgyűlési képviselő egyelőre nem foglalkozott a tiszás jelöltjelölttel. Körzetében nem országosan ismert embereket indít a Tisza, Kiss Gergely ingatlan-értékbecslő, Tóthmajor Balázs pénzügyi elemző, valamint Szőnyi Orsolya szakács-felszolgáló-cukrász lehet Vitályos kihívója. A kormányszóvivő magabiztosan nyert 2022-ben 51,94 százalékkal, 14,5 százalékot verve az összellenzéki jelöltre.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter nagyon készül a választásra, két Facebook-oldalt is létrehozott, amivel kikerülné a politikai hirdetések tilalmát. Ő csak néhány százalékkal nyert Dunakeszin, így nem érezheti zsebben a mandátumot. Országosan ismertté a Fidesz tette egyik kihívóját, Ujfalussy Pétert, akinek a gödi Tisza-sziget elnevezés miatt kellett mennie raportra a polgármesteri hivatalba.

A másik két lehetséges tiszás jelölt Aradi Hajnalka kommunikációs szakértő és Miskolczi Orsolya jogász.

Rétvári Bence államtitkár 2022-ben nagyon magabiztosan nyert, 55 százalék fölötti eredménnyel. Ettől még lehet kiélezett a küzdelem, de a Tisza nem küld ellene ismertebb jelöltet. Kihívója lehet Benyó-Török Erika Edit ápoló, Dudich Ákos volt zenei újságíró, zenei és kulturális könyvkiadó, valamint Szimon Renáta közgazdász, hitelközvetítő.

Hova küldi a többi ismert arcát a Tisza?

Nemcsak Tarr Zoltán, hanem a párt másik két alelnöke is indul a választáson, vagyis egyelőre az előválasztáson. Esélyes, hogy Radnai Márk Esztergomban lesz képviselőjelölt, ahol a fideszes Erős Gábor 2022-ben majdnem 50 százalékot szerzett, így ez nem biztonsági játék a Tisza számára. Forsthoffer Ágnes sem lejtős pályán indul Balatonfüreden, ahol Kontrát Károly fideszes képviselő csaknem 51 százalékkal győzött.

Rost Andrea operaénekes, a Tisza ismert arca egy könnyebb körzetben indulhat Szolnokon (az előválasztási siker után), ahol Kállai Mária 2022-ben 46,9 százalékkal nyert.

Nagy Ervinnek Dunaújvároshoz van kötődése, így ő – minden bizonnyal – ott lesz jelölt. Az érdekes körzet, volt olyan ciklus, mikor a Jobbiknak sikerült egyéniben győznie, de 2022-ben Mészáros Lajos fideszes politikus húzta be körzetet. A megyében ő volt a legkevésbé sikeres a 46,1 százalékával, így Nagy Ervin akár fordíthat is.

A sokat támadott Ruszin-Szendi Romulusz a hajdúszoboszlói körzetben indulhat, ami kifejezetten nehéz pálya, ott Bodó Sándor több mint 60 százalékkal nyert.