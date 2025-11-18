Több mint egymilliárd forintnyi áfát csaltak el autóversenyzők

Autóversenyzők és mintegy 50 társuk ellen indult büntetőeljárás 1,2 milliárd forintos adóhiány miatt, írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Az autóversenyzők a futamok mellett reklámügynöki tevékenységgel foglalkoztak, több tucat cégnek nyújtottak szolgáltatást. Az üzlettársaknak nagy összegű általános forgalmi adót kellett volna befizetniük, ám fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a befizetendő adót. Tényleges kereskedelmi tevékenységet nem végző cégektől szereztek számlákat reklámszolgáltatás teljesítéséről, illetve versenyautókhoz szükséges alkatrészek beszerzéséről, így csökkentették az adójukat papíron.

„A nyereséges bizniszből két másik autóversenyző is sportot űzött. 2022-2025 között a sporttársak közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó fizetést spóroltak meg maguknak”

– áll a közleményben. Egy bűnszervezet szolgáltatásait vették igénybe, ezért a piacon jóval kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint más hasonló szolgáltatást nyújtó cégek. Az alvállalkozó cégeket strómanok nevére íratták, de azok felett ténylegesen a számlagyárat működtető bűnszervezet diszponált.

Kedden a NAV mintegy 450 munkatársa hajtott végre házkutatást, majd utána megkezdték a közel 50 gyanúsított kihallgatását, több személyt őrizetbe vettek és letartóztatásokat is kezdeményeztek. (MTI)