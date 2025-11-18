Trump bejelentette a vámosztalékot, alacsony és közepes jövedelmű amerikaiak részesedhetnek a vámbevételekből

Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a Trump-adminisztráció által tavasszal bevezetett vámoknak köszönhetően megnövekedett bevételekből – jelentette be Donald Trump. Az elnök a Fehér Házban arról beszélt, hogy az amerikaiak a jövő év közepe körül kapják meg a „csekket”.

„Dollár százmilliókat szedünk be vámok formájában. Részesedést fogunk kibocsátani valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később”

– mondta. Trump a múlt héten 2000 dollárnyi, átszámítva körülbelül 660 ezer forintnyi juttatást lebegtetett meg az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amit vámosztaléknak nevezett. „A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot” – mondta akkor.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Donald Trump vámháborújának köszönhetően megugrottak az amerikai vámbevételek. Májusban 23,9 milliárd dollár volt a behozott áruk után az államkasszába befizetett vám, júniusban már 28 milliárddal, júliusban pedig 29 milliárddal gazdagodott az amerikai költségvetés. A friss adatok szerint októberben a vámbevételek jóval meghaladták a 37 milliárd dollárt. Joe Biden elnökségének négy éve alatt a kormány havi vámbevételei 8-10 milliárd dollár között mozogtak.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a közelmúltban meghallgatást tartott és hamarosan döntést hozhat a vámok kivetésének alkotmányosságáról. A vámszabályok ellenzői szerint az elnöknek nem volt jogalapja saját hatáskörben, gazdasági és nemzetbiztonsági vészhelyzetre hivatkozva, a Kongresszus beleegyezése nélkül vámokat bevezetni. (MTI)