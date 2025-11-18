Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Újabb 47 budavári műemlék lakás eladásáról döntött az I. kerületi önkormányzat. Az eladásról a kerület gazdasági és jogi bizottsága határozott. A nyilvános előterjesztés nyomán született friss döntések értelmében összesen 3445 négyzetméternyi lakás kerülhet magántulajdonba. Ezek forgalmi értéke több mint 6,5 milliárd forint, de a különböző kedvezmények miatt csak 1,8 milliárd forint folyik majd be az önkormányzathoz.

A most eladott lakások a Fő utcában, az Országház utcában, a Tárnok utcában és az Úri utcában vannak. A 1,5-2 milliós négyzetméterár helyett a többségnek csak 300 ezer forintos négyzetméterenkénti árat kell kifizetnie az ingatlanokért.

Ami igazán érdekes ebben a körben, az egy Tárnok utcai lakás, melynek tulajdonosa Wehner Kristóf fideszes önkormányzati képviselő, aki tagja a lakások eladásáról döntő bizottságnak is. Az ülésről készült felvétel szerint Wehner nem vett részt az eladásról szóló ülésen.