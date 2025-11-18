Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Újabb 47 budavári műemlék lakás eladásáról döntött az I. kerületi önkormányzat. Az eladásról a kerület gazdasági és jogi bizottsága határozott. A nyilvános előterjesztés nyomán született friss döntések értelmében összesen 3445 négyzetméternyi lakás kerülhet magántulajdonba. Ezek forgalmi értéke több mint 6,5 milliárd forint, de a különböző kedvezmények miatt csak 1,8 milliárd forint folyik majd be az önkormányzathoz.

A most eladott lakások a Fő utcában, az Országház utcában, a Tárnok utcában és az Úri utcában vannak. A 1,5-2 milliós négyzetméterár helyett a többségnek csak 300 ezer forintos négyzetméterenkénti árat kell kifizetnie az ingatlanokért.

Ami igazán érdekes ebben a körben, az egy Tárnok utcai lakás, melynek tulajdonosa Wehner Kristóf fideszes önkormányzati képviselő, aki tagja a lakások eladásáról döntő bizottságnak is. Az ülésről készült felvétel szerint Wehner nem vett részt az eladásról szóló ülésen.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld Wehner Kristóf I. kerület műemlékvédelem budai vár budavári kapu fidesz műemlék lakás böröcz lászló budavár v. naszályi márta lakásbérleti szerződések műemlék várnegyed budavári lovarda lakásbérlés
Kapcsolódó cikkek

A NER-milliárdos kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével

Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől. Az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem húszmilliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Újabb 25 budavári műemlék lakást adnak el, Matolcsy Ádám barátja is 85 százalék kedvezményt kap

Csütörtökön dönt a Budavári önkormányzat újabb műemléki bérlakások eladásáról. Most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Mégsem vehetik meg Somlai Bálinték jóval a piaci ár alatt azt a budavári műemlék lakást, amiért eddig szociális lakbért fizettek

A 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehették volna meg a 170 négyzetméteres Dísz téri lakást.

Jelinek Anna
belföld