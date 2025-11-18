Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is

Újabb 47 budavári műemlék lakás eladásáról döntött az I. kerületi önkormányzat. Az eladásról a kerület gazdasági és jogi bizottsága határozott. A nyilvános előterjesztés nyomán született friss döntések értelmében összesen 3445 négyzetméternyi lakás kerülhet magántulajdonba. Ezek forgalmi értéke több mint 6,5 milliárd forint, de a különböző kedvezmények miatt csak 1,8 milliárd forint folyik majd be az önkormányzathoz.
A most eladott lakások a Fő utcában, az Országház utcában, a Tárnok utcában és az Úri utcában vannak. A 1,5-2 milliós négyzetméterár helyett a többségnek csak 300 ezer forintos négyzetméterenkénti árat kell kifizetnie az ingatlanokért.
Ami igazán érdekes ebben a körben, az egy Tárnok utcai lakás, melynek tulajdonosa Wehner Kristóf fideszes önkormányzati képviselő, aki tagja a lakások eladásáról döntő bizottságnak is. Az ülésről készült felvétel szerint Wehner nem vett részt az eladásról szóló ülésen.
Az új lakástörvény értelmében az I. kerületi önkormányzatnak értékesíteni kell a budavári műemlék lakásokat, függetlenül bármilyen körülménytől. Az eddig eladott több mint 200 lakást csaknem húszmilliárdos kedvezménnyel adták el, de Somlai Bálinték kérelmére még a törvény beterjesztője, a kerületi polgármester is nemet mondott.
Csütörtökön dönt a Budavári önkormányzat újabb műemléki bérlakások eladásáról. Most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.
A 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehették volna meg a 170 négyzetméteres Dísz téri lakást.