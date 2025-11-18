Vádat emeltek a volt kormányhivatali vezetővel szemben, aki egy mikró alá rejtette a lopott árut

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben, aki egy balassagyarmati Lidlből különféle árucikkeket lopott el mintegy 70 ezer forint értékben.

A korábban a rétsági járási hivatalt vezető T. Bálint ügyéről először a 444 számolt be. A férfi augusztus 25-én a reggel a helyi boltban a bevásárló kocsijába több ruhaneműt, nyolc palack félliteres ásványvizet és egy mikrohullámú sütőt tett. Az önkiszolgáló kasszához érve csak a sütőt fizette ki, majd azt dobozostul a kocsiban lévő ruhákra tette, eltakarva azokat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A blokkal a kassza automata kapuját kinyitotta, a bevásárlókocsit parkoló autójához tolta, de az esetet a kamerán keresztül figyelő biztonsági őr feltartóztatta. Visszakísérte az üzlet irodájába, ahol a férfi kifizette az eltulajdonított dolgokat, így a 70 132 forit lopási kár megtérült.

Az ügyészség tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Lapunkkal a Nógrád Vármegyei Főügyészség korábban azt közölte, hogy „a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”. A férfi nem maradhatott állásában.