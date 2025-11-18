Vádat emeltek a betörők ellen, akik autóval tolattak bele az Andrássy úti Louis Vuitton-bolt kirakatába

bűnügy
Az ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést, valamint kiutasítást indítványoz két külföldi férfi ellen, akik részt vettek egy luxusmárka üzletébe való betörésben.

A vádirat lényege szerint az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi, egy harmadik, egyelőre ismeretlen társukkal elhatározták, hogy az Andrássy út egy üzletéből értékes divatárut fognak lopni. A trió részletesen megtervezte és előkészítette az elkövetést. Hozzájutottak egy korábban ellopott gépkocsihoz, amivel a horvát férfi és a harmadik társ 2024. április 15-ére virradóan az üzlethez ment. Terepszemlét követően beletolattak a kirakatba, betörve azt. Mikor így szabaddá vált az út, kezükben tároló ládákkal beszaladtak és a polcokról összesen 80 különböző terméket loptak el. Az elkövetés során több terméket lesöpörtek a polcokra, amelyek megrongálódtak és eladhatatlanná váltak. Minderről anno videó is készült:

Forrás

A zsákmányolt termékeket a két elkövető egy VI. kerületi társasház mélygarázsába vitte, ahol a rájuk váró montenegrói férfi segítségével azokat felvitték az egyik lakásba. A ládákat a montenegrói férfi kocsija mögött elrejtették. Harmadik társuk a lopáshoz használt autóval elhajtott, majd a járművet hátrahagyva megszökött.

Reggel a két vádlott hívott egy taxit, amibe bepakolták a lopott termékeket, és azokat a horvát férfi elvitte az általa használt VII. kerületi lakásba. A fővárosi rendőrök még aznap elfogták a két elkövetőt és a 80 darab termékből 76 darabot megtaláltak, ezeket visszaadták a sértett cégnek. Az ügyben így a közel 56, 5 millió forint lopási kár túlnyomó része megtérült; a meg nem térült rongálási kár 10,5 millió forint.

A zsákmány
Fotó: police.hu

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a két férfit – a montenegróit mint bűnsegédet, másikukat mint társtettest – különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint a kirakat, egyes árucikkek és az elkövetéshez használt gépkocsi megrongálásával vádolta meg vádiratában. A kerületi ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és kiutasítás kiszabását indítványozza.

A montenegrói férfi kiadatási letartóztatásban van, mivel hazája más bűncselekmény miatt eljárást folytat ellene.

bűnügy luxusmárka betörés dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás louis vuitton andrássy út
