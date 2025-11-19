236 millió dollárért kelt el Gustav Klimt egyik festménye, ezzel a második legdrágább elárverezett műtárgy lett

Gustav Klimt egyik festménye rekordot jelentő 236,4 millió dollárért kelt el a díjakkal együtt, ezzel minden idők második legdrágábban elárverezett műalkotása lett, valamint a legdrágábban aukción értékesített modern műalkotás.

A hat láb magas festmény, amelynek címe Elisabeth Lederer portréja, az osztrák festő 1914 és 1916 között készült műve. A képen Lederer, egy fiatal örökösnő és Klimt mecénásainak lánya látható, kínai köntösbe burkolózva.

A festményért hat licitáló küzdött egymással 20 percen át a Sotheby’s keddi, New York-i árverésén. A Sotheby’s nem hozta nyilvánosságra a festmény sikeres vásárlójának kilétét.

Az Elisabeth Lederer portréját a nácik elrabolták, és majdnem megsemmisült egy tűzben a második világháború idején, ám 1948-ban visszakerült Lederer testvéréhez, Erichhez, aki gyakori modellje volt Egon Schielének, Klimt barátjának és művésztársának. A festmény Erich birtokában maradt élete nagy részében, egészen 1983-ig, amikor eladta két évvel a halála előtt.

Fotó: AUSTRIAN ARCHIVES/APA-PictureDesk via AFP

1985-ben a festmény Estée Lauder örökösének, Leonard A. Laudernek a magángyűjteményébe került, aki ötödik sugárúti otthonában tartotta New Yorkban, kivéve azokat a rövid időszakokat, amikor galériáknak kölcsönadták. Lauder júniusban hunyt el, 92 éves korában.

A festmény egyike volt annak a mindössze két teljes alakos Klimt-portrénak, amelyek még magántulajdonban vannak.

Az Elisabeth Lederer portréja árverésen elért eladási ára új rekordot állított fel a Klimt-festmények között, felülmúlva a Hölgy legyezővel 2023-as, 108 millió dolláros rekordját.

A valaha aukción eladott legdrágább műalkotás Leonardo da Vinci Salvator Mundi című festménye volt, amelyet 2017-ben 450,3 millió amerikai dollárért adtak el. (Guardian)