A Debrecen méretű karibi sziget, ami történelmet írva kijutott a focivébére

A Jamaica elleni keddi 0-0-s döntetlennel biztossá vált, hogy

a karib-szigeteki Curaçao lett minden idők legkisebb nemzete, ami valaha kijutott a labdarúgó-világbajnokságra.

Eddig a 350 ezres Izland tartotta a rekordot a 2018-as világbajnoki szereplésével, de még az is jóval nagyobb, mint ez a 150 ezer fős, 444 négyzetkilométer területű kis sziget. Összehasonlításképp: Debrecen területe 461 négyzetkilométer, Miskolc lakossága kerekítve 150 ezer fő.

A Venezuelától 60 kilométerre fekvő Curaçao a Holland Antillák része volt, de 2010-ben egy népszavazás eredményeként a Holland Királyságon belüli társult állammá vált. Tíz éve még a FIFA-világranglista 150. helyén álltak, de feljöttek a 82. helyig. A 48 fősre bővített 2026-os világbajnoki mezőny, valamint az, hogy Kanada, Mexikó, és az Egyesült Államok rendezőként ott lesz a tornán, azért megkönnyítette az válogatott dolgát, ami így a negyedik vb-újonc lesz Zöld-foki-szigetek, Üzbegisztán és Jordánia mellett.

Fotó: RICARDO MAKYN/AFP

Ráadásul a szövetségi kapitány, a holland Dick Advocaat családi okok miatt nem is volt ott a mindent eldöntő meccsen. „Nagyon nehéz döntés volt magukra hagyni a srácokat. Fájó szívvel kellett meghoznom, de a család fontosabb, mint a futball” – írta Advocaat, aki a maga 78 évével a világbajnokságok történetének legidősebb edzője lesz. 2024 januárja óta szövetségi kapitány, pályafutása során ez a nyolcadik válogatott, amit irányít. A holland válogatottal 1994-ben vb-negyeddöntőt játszott, Dél-Koreával pedig 2006-ban csoportkörben estek ki. Klubedzőként olyan csapatokat irányított, mint a PSV Eindhoven, a Rangers, a Zenit, a Sunderland és a Feyenoord.

Curaçaót csak azután vállalta el, hogy rendeződött a játékosok és a szövetség közötti fizetési vita. „Mindenki tudja, hogy Dick Advocaat óriási név, nagy tekintélyű edző, és mindenki tiszteli a döntéseit és a munkamódszerét. A jelenléte rendkívül fontos számunkra, csapatként és országként is, és óriási hatása volt. A Nemzetek Ligája selejtezőiben kezdtünk el együtt dolgozni, és láttuk, mennyit fejlődött a csapat” – mondta a BBC-nek Juninho Bacuna, a török Gaziantep játékosa.

Bacuna a keret többségéhez hasonlóan Hollandiában született, családi kötődéseik révén szerepelhetnek a szigetország válogatottjában. Sokan játszanak viszonylag jó európai bajnokságokban, Joshua Brenet például skót Livingston védője, Sontje Hansen az angol másodosztályú Middlesbrough csatára, Tahith Chong pedig a Sheffield United középpályása, és korábban a Manchester United játékosaként a Premier League-ben is játszott.

Juninho Bacuna Fotó: TIM WARNER/Getty Images via AFP

Bacunának külön fontos, hogy együtt futballozhat bátyjával, a csapatkapitány Leandro Bacunával.

„2019-ben döntöttem úgy, hogy Curaçaót választom, nagy lépés volt. Fiatal voltam, előttem állt a karrier, és mérlegeltem, milyen esélyeim lehetnek a holland felnőtt válogatottban. De gyorsan világossá vált: együtt játszhatok a bátyámmal, a család láthat minket, ráadásul akkoriban nem volt reális esélyem a holland keretbe kerülni.”

Bacuna szerint Curaçao fejlődése egyre több Hollandiában született fiatalt ösztönöz majd arra, hogy a Blue Family, azaz a Kék Család mezét válassza. „Egyre több játékos dönt úgy, hogy lemond a holland válogatottról, és Curaçaót választja – ez pedig csak még erősebbé teszi a csapatot”.

Curaçao tíz selejtezőmeccséből hetet megnyert, a teljes sorozatot pedig veretlenül zárta. A tündérmesének azonban majdnem vége lett a hosszabbításban, amikor a bíró megítélt egy tizenegyest Jamaicának. A videóbíró viszont visszavonta a döntést, a hátralévő időt pedig sikeresen kivédekezték.

A közép-amerikai régióból Curaçaóhoz hasonlóan Haiti és Panama is kijutott a világbajnokságra, Jamaica pedig az interkontinentális pótselejtezőben folytathatja Bolívia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Új-Kaledónia, Suriname és Irak mellett.

Cím feletti kép: MARCO VAN DER CAAIJ/ANP via AFP