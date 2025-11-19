A magyar állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik 5700 forintba kerülnek

Egy szerdai reggeli posztjában Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet arra a még keddi tőzsdei hírre, amiről a Portfólió számolt be: a magyar állam 5 százaléknyi részvényt elad a tulajdonában lévő 20 százaléknyi MBH-részvényből. Ez ugyebár a Mészáros Lőrinc-féle több pénzintézetből összegyúrt bankholding, amely részvényeinek mintegy 14 százaléka forog a tőzsdén, és amelyben a leggazdagabb magyarnak cégein keresztül 46-47 százalékos tulajdona van.

A mostani tranzakcióval 16 126 481 darab részvény cserél gazdát. Ezek piaci értéke a keddi, részvényenként 5700 forintos tőzsdei záróár alapján 91,9 milliárd forint lenne. (Ez a záróár egyébként nagyon komoly árfolyamvesztésről tanúskodik egy olyan időszakban, amikor szárnyaltak a tőzsdék: az MBH árfolyama tavaly november végén még 7500-7800 forint volt, mintegy 30 százalékkal magasabb, mint idén – ugyanez alatt az idő alatt az OTP-árfolyam 21 ezerről 31 ezer forint fölé, csaknem 50 százalékkal nőtt.)

A vevőnek, az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetének, tehát maga a Mészáros Lőrinc-banknak azonban ördögi szerencséje volt. A csillagok szerencsés együttállásának, vagy ki tudja, minek köszönhetően a részvénycsomagért ennek csak kevesebb, mint felét, 42,1 milliárd forintot kell kifizetnie. Részvényenként tehát 2611 forintért jutnak hozzá az 5 százalékos paketthez – de lefordíthatjuk ezt úgy is, hogy részvényenként 3089 forintot, tehát összesen 49 820 941 700, azaz közel 50 milliárd forintot bukik az üzleten a magyar állam. És nyilván ennyit nyer rajta Mészáros Lőrinc (bankja) – bár a közlemény szerint az MBH „egy egyszeri kiegészítő vételár” kifizetésére is köteles lehet a későbbiekben, de erről semmilyen konkrétumot nem tudni.

Oké, az 50 milliárd forint nem 500 milliárd forint, hanem csak a tizede az MNB-s alapítványoknál eltűnt pénznek, de ha abból indulunk ki, hogy annak évek szorgos erőfeszítésével kelt lába, ez pedig egyetlen tranzakció eredménye, az állami vagyongazdálkodás sikere hasonló léptékűnek mondható.

Illusztráció: Botos Tamás/444



