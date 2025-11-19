A Párbeszéd elnöksége támogatja a párt társelnökének új pártját

Több kérdést is felvet a Párbeszéd – ZÖLDEK friss Facebook-posztja, melyben a párt támogatásáról biztosítja a Párbeszéd – ZÖLDEK társelnöke, Barabás Richárd Humanisták nevű új formációját:

Eloszlatva a nyilvánosságban terjedő feltételezéseket, ezúton jelezzük: a Párbeszéd – ZÖLDEK elnöksége megérti Barabás Richárd Humanista-kezdeményezését, egyetért annak céljaival, és egyhangúlag támogatja azt

– így szól egész pontosan a szöveg. Azokat a kérdéseket most hagyjuk, amik a Humanisták létrejöttének okait firtatják, az viszont még ebben a bizarr történetben is nehezen érthető, hogy miért támogatja a párt elnöksége (melynek természetesen Barabás Richárd is tagja) azt, hogy a társelnökük létrehozzon egy teljesen új pártot?

Fotó: Facebook/Cseh Katalin

Sőt, valójában az történt - ahogy azt Barabás szinte büszkén elmondta a Partizánnak adott, egészen meghökkentő interjújukban -, hogy a Párbeszéd infrastruktúráját használja az új politikai mozgalom szervezéséhez. Szerinte ez „teljesen természetes”, mert a Párbeszéd nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a Humanistáknak be kell.

Mint ismeretes, a Momentum kizárta tagjai közül a Humanisták másik alapítóját, Cseh Katalint.