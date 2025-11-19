A versenyhivatal újabb eljárást indított Bige László cége, a péti Nitrogénművek ellen

Még be sem fejeződött a kartellezés miatt indult eljárás, máris újabb kezdődött Bige László műtrágyás cégénél, a Nitrogénművek Zrt.-nél, írja a Magyar Nemzet. A kormánylap szerint hétfőn indult egy, az eddigitől független versenyfelügyeleti eljárás, aminek a Nitrogénművek Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és az NZRT-TRADE Kft. van a célkeresztjében, a gyanú ezúttal is kartellezés. A Hőgyészi Agrokémia egy Tolna megyében működő, évtizedes múltra visszatekintő, egy magyar magánszemély tulajdonában álló vegyipari-vegyi áruk kereskedelmével foglalkozó vállalkozás stabil, több tízmilliárdos árbevétellel, míg az NZRT-TRADE egy, a Bige család tulajdonában lévő szabolcsi cég.

Bige László Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A kormánylap a GVH-tól megtudta: a versenyhatóság azt gyanítja, hogy Nitrogénművek 2021 és 2023 között egyes vevőivel szemben „olyan magatartást tanúsított, olyan feltételeket szabott, illetve olyan tartalmú szerződéseket kötött, amelyek alkalmasak lehettek arra, hogy bizonyos üzletfeleinek jogsértő módon hátrányt okozzanak a piaci versenyben”.

A versenyhivatal 2021-ben már büntette a Nitrogénműveket, 11 milliárdos bírságot szabott ki Bige cégére, további 14,1 milliárdot az ügyben érintett, vele egy vállalkozáscsoportba tartozó társaságokra. A GVH döntését Bigéék a bíróságon támadták meg, és tavaly ősszel pert nyertek, a törvényszék ítélet megsemmisítette a versenyhivatali határozatot, és a bizonyítékok újraértékelésére kötelezte a GVH-t.