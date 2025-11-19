Amerikai és orosz tisztviselők szerint a Trump-kormányzat új orosz-ukrán béketerven dolgozik

A Trump-kormányzat titokban az orosz fél bevonásával egy új tervet dolgoz ki az ukrajnai háború lezárására, mondták amerikai és orosz tisztviselők az Axiosnak.

A források szerint a terv 28 pontja négy nagy kategóriába sorolható: béke Ukrajnában, biztonsági garanciák, európai biztonság, illetve az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolatai Oroszországgal és Ukrajnával.

Trump megbízottja, Steve Witkoff vezeti a tervezet kidolgozását, és egy amerikai tisztviselő szerint ehhez egyeztetett Kirill Dmitrijev orosz megbízottal. Dmitrijev, aki Oroszország szuverén vagyonalapját vezeti és részt vesz az Ukrajnával kapcsolatos diplomáciában, hétfőn az Axiosnak adott interjúban elmondta: október 24–26. között Miamiban három napot töltött egyeztetéssel Witkoffal és Trump csapatának más tagjaival.

Putyin és Steve Witkoff egy moszkvai tárgyaláson még augusztusban. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Dmitrijev optimizmusának adott hangot a megállapodás esélyeivel kapcsolatban, azt mondta, „úgy érezik, hogy az orosz álláspontot ezúttal valóban meghallják”.

Dmitrijev szerint az alapötlet az, hogy vegyék azokat az elveket, amelyekben Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztusban, Alaszkában már megállapodott, és készítsenek egy javaslatot, „amely nemcsak az ukrajnai konfliktust kezeli, hanem azt is, hogyan állítsák helyre az amerikai-orosz kapcsolatokat, és miként kezeljék Oroszország biztonsági aggályait.”

A cél, hogy egy ilyen írásos dokumentum elkészüljön, mielőtt Trump és Putyin újra találkozik, közölte Dmitrijev.

Witkoff szerdán Törökországban találkozott volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de elhalasztotta útját, közölték ukrán és amerikai tisztviselők. Ugyanakkor Witkoff a tervet korábban már megvitatta Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával, Rusztem Umerovval egy miami találkozón, ezt egy ukrán tisztviselő is megerősítette az Axiosnak. „Tudjuk, hogy az amerikaiak dolgoznak valamin” — mondta az ukrán tisztviselő.

Eközben Dan Driscoll hadügyminiszter és Randy George vezérkari főnök megérkeztek Ukrajnába, noha a látogatást nem jelentették be előre, írja a Politico. A látogatás célja, hogy az amerikai fél ukrán vezetőkkel egyeztessen az elakadt béketárgyalásokról, valamint a drónmegállapodásról.