Az osztrák Standard szerint Tiborcz továbbra is megvenné a Raiffeisen orosz cégét, erről Orbán már Trumppal is tárgyalt

Amikor november elején Washingtonban járt Orbán Viktor, a Donald Trumppal folytatott tárgyalása egy bizalmas szakaszában – miután kakukkfüves csirkemellet és vaníliafagylaltos sütőtökös pitét ettek –, zárt ajtók mögött több érzékeny témát is szóba hozott. Ezek egyikeként kikérte az amerikai elnök véleményét az osztrák Raiffeisen orosz leánybankjának eladásáról, aki erre állítólag annyit mondott: utána fog nézni a dolognak.

Minderről az osztrák Der Standard számol be, hozzátéve: a zárt ajtók mögötti tárgyalásról és Orbánnak erről a kérdéséről „nincs hivatalos megerősítés, de az ilyen ügyekben soha nem is szokott lenni”.

Orbán érdeklődése több volt geopolitikai jellegű tájékozódásnál vagy a szomszédos Ausztria második legnagyobb bankja iránti érdeklődésnél (amely magyarországi vállalata az ötödik legnagyobb magyar bank). A Raiffeisen már évek óta próbálja eladni több milliárd eurós moszkvai leányvállalatát, és szintén a Standard, még idén februárban, arról értesült, hogy az orosz leánybank iránt érdeklődők egyike Tiborcz István, a miniszterelnök veje. A lap felidézi, hogy az akkori információjukat a Raiffeisen ugyan nem erősítette meg, ám azóta sem cáfolta (a BDPST viszont akkor is, most is határozottan cáfolta a tervezett üzlet hírét, erre mindjárt visszatérünk).

A Standard szerint a tervezett eladást leginkább az bonyolítja és nehezíti, hogy két jelentős, egymással ellenséges viszonyban lévő szereplő jóváhagyása szükséges az üzlethez: az oroszoké és az amerikaiaké. „Az oroszoknak állítólag nincs kifogásuk Tiborcz ellen… vannak támogatói, különösen az orosz jegybankon belül” – írják, hozzátéve: „Tiborczot állítólag Putyinhoz közel álló orosz oligarchák támogatják”. Konkrétan is megnevezi a Standard Alekszej Repiket, aki egy gyógyszeripari konglomerátum tulajdonosa. A lap szerint „Tiborcz és orosz támogatói” az orosz Raiffeisen 60 százalékát szeretnék megszerezni.

Pont azért, mert túl jó a moszkvai fogadtatása, az amerikaiak eddig fenntartásokkal tekintettek Orbán vejére, teszi hozzá a Standard, amely szerint Washington politikailag túlságosan kitettnek tartja, de Magyarországra általánosságban is „túlságosan Putyin-barát” országként tekintenek.

Mit mond minderről az RBI? „Megértésüket kérem, hogy a Raiffeisen Bank Internation nem kommentálja az egyes potenciális vevőket vagy az eladási tárgyalások részleteit” – írta a szóvivő az osztrák lap kérdésére. Annyit hozzátett, hogy a banknak „még nem sikerült olyan vevőt találnia, akit minden illetékes szabályozó hatóság jóváhagyott volna”, de „még vannak érdeklődők”.

Míg az osztrák bank érdemben nem kommentálta a Standard értesülését, a Tiborcz érdekeltségébe tartozó BDPST-csoport kategorikusan cáfolta, hogy be akarnának lépni az orosz bankpiacra. „Sem Tiborcz Istvánnak, sem a BDPST-csoportnak nem áll szándékában a Raiffeisen Russia felvásárlása” – írták a lapnak küldött rövid közleményben.