Fékezés közben maximum teljesítményre kapcsolt az egyik hajtóműve annak a repülőgépnek, amely Hongkongban a tengerbe csúszott

Hajtóműprobléma okozhatta annak a Boeing 747-es cargo gépnek a balesetét, amely a hongkongi repülőtéren a tengerbe csúszott október 20-án, számolt be az Airportal.hu.

Ahogy arról akkor beszámoltunk, a török Boeing 747-481BDSF áruszállító repülőgép leszálláskor letért a Hongkongi Nemzetközi Repülőtér kifutópályájáról, összeütközött egy reptéri járművel és a tengerbe csúszott, majd kettétört. A repülőgép személyzete túlélte a balesetet, azonban az autóban ülő két ember meghalt.

A most publikált jelentés megállapította, hogy a repülőgép jobb oldali külső hajtóművének sugárfordítója nem működött, ezt még a felszállás előtt fel is jegyezték az úgynevezett Minimum Equipment List nevű jegyzőkönyvbe. Ide kerülnek azok a hibák, amelyek mellett a repülő még repülhet, de a pilótáknak azt számításba kell venniük.

Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

A leszállást az első tiszt hajtotta végre, a repülőgép 03:52-kor landolt, és a fékezés megkezdése után az automatikus fékrendszerrel kapcsolatos hibaüzenet jelent meg a pilótafülke kijelzőjén. Ekkor az automatikus fékrendszert kikapcsolták, a kapitány átvette az irányítást, és az arra szolgáló pedálokkal megkezdte a gép futóműveinek fékezését.

A 4-es számú (jobb oldali külső) hajtómű – amelynek sugárfordítója üzemképtelen volt – 03:52:30-kor váratlanul 90 százalékos tolóerőre és pörgött fel, és hirtelen megnövekedett a fordulatszám is. Ezzel egy időben a többi hajtóművön a korábban beállított sugárfordítót a személyzet visszahúzta alaphelyzetbe, majd újra aktiválta, de ekkorra a repülőgép már balra letért a futópályáról.

A gép több, a pálya melletti területen lévő meteorológiai érzékelőt, jelzőfényt és táblát letarolt, majd egy a repülőtér külső kerítése mellett, egy kijelölt megfigyelőponton álló biztonsági járműnek ütközött, amelyet a tengerbe lökött.

Fotó: LEUNG MAN HEI/AFP

A 747-es ezt követően átszakította a repülőtér kerítését, és a tengerbe csúszott, ahol részben a víz alá süllyedve megállt, a farokrész leszakadt a törzsről, az orr alsó része pedig összetört.

A balesetvizsgálók megállapították, hogy a 4-es hajtómű tolóerőszabályzó karja teljesen előretolt állásban, azaz a maximális teljesítményre állítva volt a megállás után.

A továbbiakban azt vizsgálják majd, hogy milyen műszaki, karbantartási vagy emberi tényezők vezethettek ahhoz, hogy a 4-es hajtómű tolóerő-karja a maximális állásba került a fékezési szakasz során.