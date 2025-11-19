Fény derült az igazságra, Győzike igazából nem is szeretne romákért felelős államtitkárként dolgozni

POLITIKA
„Szeretném egy mondatban lezárni a nagy rejtélyt: nem akartam államtitkár lenni” – zárta le egy mondatban a nagy rejtélyt Gáspár Győző szerdán, aki pár napja még azt mondta, ha miniszterelnök nem is lenne, romákért felelős államtitkárként el tudná képzelni magát. A fideszes celeb szerint „vannak azok a mondatok, amiket az ember azért mond, hogy egy jót nevessünk… és vannak, amiket pedig azért, hogy komolyan vegyék”. Az államtitkárságról szóló mondata ezek szerint az előbbi kategóriába tartozott.

Fotó: Polip Egyesület/Instagram

Azt is megtudhattuk, hogy Győzikénél „az »államtitkárság« szó (...) kb. ugyanannyira szerepel a bakancslistán, mint a hegymászás Mount Everestre: szép gondolat, de köszönöm, maradok a sík terepen és inkább zenélek.” A celeb sajnálja, hogy néhányan kiforgatták a szavait, és azt üzeni: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hajrá Magyarország! Vigyázzatok magatokra, maradjatok jókedvűek!”

POLITIKA fidesz romákért felelős államtitkár gáspár győző poén celeb humor államtitkár miniszterelnök győzike vicc