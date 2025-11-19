Fény derült az igazságra, Győzike igazából nem is szeretne romákért felelős államtitkárként dolgozni

„Szeretném egy mondatban lezárni a nagy rejtélyt: nem akartam államtitkár lenni” – zárta le egy mondatban a nagy rejtélyt Gáspár Győző szerdán, aki pár napja még azt mondta, ha miniszterelnök nem is lenne, romákért felelős államtitkárként el tudná képzelni magát. A fideszes celeb szerint „vannak azok a mondatok, amiket az ember azért mond, hogy egy jót nevessünk… és vannak, amiket pedig azért, hogy komolyan vegyék”. Az államtitkárságról szóló mondata ezek szerint az előbbi kategóriába tartozott.

Azt is megtudhattuk, hogy Győzikénél „az »államtitkárság« szó (...) kb. ugyanannyira szerepel a bakancslistán, mint a hegymászás Mount Everestre: szép gondolat, de köszönöm, maradok a sík terepen és inkább zenélek.” A celeb sajnálja, hogy néhányan kiforgatták a szavait, és azt üzeni: „Ha Isten velünk, ki ellenünk? Hajrá Magyarország! Vigyázzatok magatokra, maradjatok jókedvűek!”