Ha már kapott egy 50 milliárdos ajándékot tőlünk, megnéztük, hogyan teljesített a tőzsdén Mészáros Lőrinc bankja

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ha már kapott az államtól egy gáláns, egyetlen tranzakcióval 50 milliárd forintos ajándékot Mészáros Lőrinc bankja, megnéztük, hogyan is teljesített a tőzsdére bevezetése óta az OTP-ellenlábasnak szánt óriásbank. Szpojler: nem jól.

2023. augusztus 2-a történelmi pillanat volt a magyar tőzsdén, aznap kereskedtek először a magyar állam hathatós segítségével létrejött magyar óriásbank, az MBH részvényeivel. Az egykori Budapesti Bankból, MKB-ból és Takarékbankból vásárlással, szanálással, államosítással, integrálással és fű alatti privatizálással 2023 áprilisában létrehozott bankholding részvényeinek csekély hányada, nem egészen 14 százaléka forog a tőzsdén, a bank 46-47 százalékos tulajdonosa cégein keresztül Mészáros Lőrinc, de van benne 20-ról épp most 15 százalékosra csökkenő állam részesedés is.

Mészáros Lőrinc látogatása a parlamentben.
Fotó: Németh Dániel

Az MBH-t kimondva-kimondatlanul Csányi Sándor gigabankja, az OTP ellenlábasának, vetélytársának szánta a kormányzati (fideszes) politikai akarat. Mérlegfőösszege alapján ez lett Magyarország második legnagyobb bankja, amely induláskor a legnagyobb fiókhálózattal és az egyik legnagyobb ATM-hálózattal rendelkezett, valamint piacvezető pozíciója volt a több területen, például a vállalati vagy a lízingpiacon.

A 2023. augusztusi tőzsdei árfolyamok is mintha szimbolizálni akarták volna, hogy az MBH-t az OTP-vel szinte egyenértékű ellenlábasnak szánják. Az első kereskedési napon az MBH részvényeinek záró ára 12 000 forint volt, míg az OTP-papíroké 12 925 forint. Persze egy részvény ára önmagában nem mutatja egy cég valós piaci értékét – ezért írtam azt, hogy szimbólumértékű volt a hasonló árfolyam. De az már figyelemreméltó, hogy hogyan alakul egy-egy papír árfolyama, illetve hogy hogyan változik ezáltal az adott cég kapitalizációja, vagyis összes részvényének a tőzsdei árfolyam alapján számított értéke.

Igencsak figyelemreméltó ennek fényében, hogy hogyan mozgott 2023. augusztus 2-a óta a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában forgó MBH, illetve a BÉT prémium kategóriájában szereplő OTP (amely részvényei, az MBH-tól eltérően, több mint 80 százalékban a tőzsdén forognak). A már említett induláskori 12 ezres árfolyamot az első három kereskedési napot követően az MBH soha többé nem tudta elérni, de még megközelíteni sem: 2023. augusztus 7-e óta a legmagasabb záróára 9300 forint volt – annak az évnek a novemberében –, és azzal együtt mindössze 16 olyan nap volt, amikor legalább 8000 forinton zárt.

Az OTP-nek ezzel szembe mindössze egyetlen napon maradt el az árfolyama a 2023. augusztus 2-i 12 925 forinttól – 2023 szeptemberében –, és mindössze 52 olyan kereskedési nap volt, amikor ne került volna legalább 1000 forinttal többe, mint aznap. A tendencia pedig, mint ezen az ábrán nagyon jól látható, még egyértelműbb: a tőzsdére bevezetés óta az MBH-részvények árfolyama nagyjából a felére csökkent, míg az OTP-részvényeké körülbelül a két és félszeresére emelkedett. Az MBH ráadásul, ahogy a BUX-indexből is látszik, egy alapvetően kedvező piaci környezetben érte el a jelentős árfolyamesést.

Forrás

De ha valaki azt mondaná, hogy igen, az MBH túl volt árazva, nézzük meg inkább az elmúlt egy évet, annak sincs jó hírünk. Tavaly november vége óta ugyanis a bankholding árfolyama lényegében folyamatos csökkenéssel több mint 20 százalékot esett, miközben az OTP ebben az időszakban is a BUX-indexet meghaladó intenzitással, csaknem 50 százalékkal erősödött.

Forrás

Mindez azt is jelenti, hogy míg a tőzsdére lépése pillanatában az MBH úgynevezett kapitalizációja – tehát a részvények számából és a tőzsdei árfolyamból kiszámolt értéke – enyhén meghaladta az OTP-ét, hiszen 3870,35 milliárd forint volt a 3619 milliárddal szemben, mára a helyzet alaposan megváltozott. A BÉT honlapja szerint a keddi záróáron számolva az OTP kapitalizációja 8904 milliárd forint, míg az MBH-é ennek csak alig több, mint ötöde, 1838 milliárd forint.

gazdaság OTP tőzsde Csányi Sándor mészáros lőrinc mbh bank
Kapcsolódó cikkek

A magyar állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik 5700 forintba kerülnek

A magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja 50 milliárdot nyer. Van ilyen ¯\_(ツ)_/¯

Haász János
gazdaság