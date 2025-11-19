Három műtétet elhalasztottak szerdán a János Kórházban, mert rossz a fűtés

Átmeneti ingadozás tapasztalható a Szent János Kórház fűtési rendszerében, ezért szerdán három tervezett műtétet el kellett halasztani, írják a kórház közleményében.

„Intézményünk egyik osztályán néhány helyiségben egy nemrég lezajlott műszaki átalakítást követően átmeneti ingadozás tapasztalható a fűtés működésében. Ennek oka egy hirtelen fellépő rendszerhiba, amely miatt szükségessé vált a fűtési rendszer légtelenítése és felülvizsgálata. A munkálatok már folyamatban vannak, várhatóan rövid időn belül elhárul a műszaki akadály” - írják.

A Szent János Kórház 2020. március végén Fotó: Halász Júlia/444

A közlemény szerint a kórtermek fűtése zavartalan, a betegellátást a probléma nem érinti. A keddi ügyeleti nap során minden sürgős beavatkozás és műtét rendben megtörtént. Ugyanakkor betegbiztonsági okokból szerdán három tervezett műtétet elhalasztottak, a páciensektől elnézést kértek.