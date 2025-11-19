Június óta politikai fogolyként őriznek egy magyar nőt Venezuelában

Június óta börtönben tartanak fogva egy magyar nőt Venezuelában. Bossányi Zsuzsannát akkor vették őrizetbe a venezuelai hatóságok, amikor feltartóztattak egy panamai hajót, a kilencfős legénységével együtt. Az N35 nevű hajón tartózkodott egy spanyol újságíró, Miguel Moreno Dapena is, aki utoljára június 20-án adott hírt magáról a családtagjainak, azóta a kilenc embernek (Bossányi Zsuzsannán és Dapenán kívül két holland, három hondurasi, egy indonéz és egy panamai állampolgár) nyoma veszett.

Sajtóértesülések szerint mindannyiukat politikai fogolyként őrzik börtönben, arra hivatkozva, hogy a hajó a venezuelaiak szerint gyanús tevékenységet végzett. Az N35 honlapja szerint a hajó roncsok felkutatásával és hajómentéssel foglalkozik, a hatóságok szerint azonban valamilyen megfigyelő tevékenységet végzett a tengerfenéken. Dapenáék viszont azt is tagadják, hogy venezuelai felségvizeken jártak volna, és abban a hitben voltak, hogy Guyanához, illetve Trinidad és Tobagóhoz tartozott a terület, ahol elfogták őket.

Fotó: Foro Penal

Panyi Szabolcs a Facebookján idézi a Foro Penal emberi jogi szervezetet – mely Bossányi szabadon engedéséért is kampányol –, melynek információi szerint a venezuelai hatóságok a hajó legénységét kémkedéssel és terrorizmussal vádolják, bármiféle világos indoklás nélkül. A szervezet továbbá úgy tudja, hogy Bossányi a La Crisálida börtönben van, és azt is közölték, hogy dolgoznak a szabadon engedéséért.

Az El Confidencial spanyol lap még a nyáron arról számolt be, hogy a spanyol és a holland külügyminisztérium is tud az ügyről, és próbálnak információt szerezni róla, a magyar kormány viszont azóta sem nyilvánult meg az ügyben, Bossányi neve is csak egy venezuelai lap cikkében jelent meg először. Szijjártó Péter 2023-ban még baráti látogatást tett Nicolas Madurónál, ám a venezuelai diktátorral folytatott eszmecserének valamiért már semmi nyoma nincs a magyar kormány hivatalos honlapján. Kérdéseinket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is elküldtük. (via Panyi Szabolcs)