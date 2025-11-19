Kilenc ember meghalt egy nyugat-ukrajnai lakóházat ért támadásban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kilenc ember halt meg és további több tucatnyi megsebesült egy orosz támadásban a nyugat-ukrajnai Ternopil városában.

Kilencemeletes lakóházakat ért találat, miközben Oroszország több mint 470 drónt és 47 rakétát lőtt ki Ukrajnára az éjszaka folyamán, közölte Zelenszkij.

Ukrajna második legnagyobb városának, Harkivnak három kerületét is hatalmas dróntámadás érte, amely több mint 30 embernek, köztük gyerekeknek, okozott sérülést.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint több régióban áramkimaradások vannak. A szerda hajnali támadás az egyik leghalálosabb volt Nyugat-Ukrajnában azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította teljes körű invázióját.

Zelenszkij szerint „jelentős pusztítás” történt Ternopilban, és hozzátette: emberek rekedhettek a romok alatt.

Energiaipari létesítményekben, közlekedési és polgári infrastruktúrában is károk keletkeztek Nyugat-Ukrajna más részein. Az Ivano-Frankivszk régió energia-infrastruktúráját is támadás érte, és ott a három sérültből kettő gyerek volt.

Zelenszkij közlése szerint Lviv régióban kritikus infrastruktúrát és energialétesítményeket ért találat, míg a régió vezetője szerint egy energiaüzem is találatot kapott.

Közben az orosz védelmi minisztérium azzal vádolja Ukrajnát, hogy az ukrán erők négy, az Egyesült Államokban gyártott ATACMS rakétát lőttek ki az oroszországi Voronyezs déli városára, civil célpontok elleni támadási kísérletként. A minisztérium tájékoztatása szerint az orosz légvédelem minden rakétát lelőtt, de lehulló törmelékek megrongáltak egy voronyezsi idősotthont és egy árvaházat, továbbá egy lakóépületet. A támadásnak sérültjei azonban nincsenek.

Az ukrán hadsereg kedden azt közölte, hogy amerikai szállítású ATACMS rakétákkal támadt katonai célpontokat Oroszország területén, és ezt „jelentős fejleménynek” nevezte. Ezekhez a típusú rakétákhoz Ukrajna még 2023-ban jutott hozzá, de eddig csak belföldön használhatták. (BBC, Reuters)