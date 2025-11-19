Már a meztelenkedés előtti napon is furcsán viselkedett a debreceni család

A szomszédok szerint rendezett, de visszahúzódó volt a család, amely múlt szombaton meztelenül vonult az utcára Debrecenben. A házaspár és négyéves kislányuk a Blikk információi szerint az éjszakát egy helyi szállodában töltötték, szombat délelőtt még fürdőköpenyben, fürdőruhában a szálloda wellnessrészlegén tartózkodtak, viszont azt elhagyva levették a ruháikat, majd elindultak az utcán meztelenül.

Egy szemtanú szerint többen is rákérdeztek, mit művelnek, de nem reagáltak, sőt, félrelöktek egy járókelőt is, aki megpróbálta betakarni a síró gyereket vagy kivenni a kezükből. A szemtanúk szerint csak azt ismételgették, hogy hagyják őket, mert a gyereket megszállta az ördög, és így kell vele körbejárniuk, hogy kiűzzék belőle a gonoszt.

A házban élők arról is beszéltek az RTL Híradónak, hogy a szülők a meztelenkedés előtti napon is furcsán viselkedtek egy boltban: az apa feldúlt volt, a kislányt pedig cipő nélkül, egy szál harisnyában hozták magukkal. Az apa ott is felejtette a sálját, az anya pedig behajította egy autó alá a táskáját. A boltossal hívattak egy taxit, majd azzal távoztak.

A pár tagjait jelenleg pszichiátrián kezelik, míg a gyermek elhelyezéséről is gondoskodott a hatóság, továbbá ideiglenesen elvették a felügyeletet a szülőktől. Az orvosi ellátásukra való tekintettel gyanúsítás még nem történt. (via RTL, Blikk)