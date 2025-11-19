Merz nagy hatótávolságú rakétákat ígért Ukrajnának

Friedrich Merz német kancellár szerdán bejelentette, hogy Berlin nagy hatótávolságú rakétarendszereket fog szállítani Ukrajnának, de a Moszkvát célzó új stratégiai kétértelműségre hivatkozva nem volt hajlandó közölni a fegyverekkel vagy a szállítás ütemezésével kapcsolatos konkrét részleteket.

Merz a svéd miniszterelnökkel, Ulf Kristerssonnal tartott közös sajtótájékoztatón Berlinben elmondta, hogy Németország hónapok óta együttműködik az ukrán tisztviselőkkel az általa „nagy hatótávolságú tűzerőnek” nevezett képességek fejlesztésén. A bejelentés változást jelent Németország katonai támogatásról szóló nyilvános kommunikációjában, bár Merz hangsúlyozta, hogy Berlin többé nem fog nyíltan beszélni a műveleti részletekről.

Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A Taurus cirkálórakétákra vonatkozó kérdésekre viszont Merz kitérő választ adott, és arra hivatkozott, hogy taktikai előnyt jelent, ha Oroszországot bizonytalanságban tartják a nyugati katonai segítségnyújtás tekintetében. A német kancellár hozzátette, hogy országa a következő hetekben és hónapokban folytatni fogja az erőfeszítéseket, hogy az ukrán haderőt megfelelő hatótávolságú fegyverrendszerekkel lássa el, és ez akár az ukránok hazai gyártásának támogatásáig is kiterjedhet.

Megígérte azt is, hogy Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna légvédelmének megerősítését, és megjegyezte, hogy Németország jövőre további 3 milliárd euró (3,5 milliárd dollár) katonai támogatást nyújt.

Friedrich Merz sürgette továbbá Volodimir Zelenszkijt, hogy tegyen kíméletlen lépéseket a korrupció ellen. Ez elengedhetetlen feltétele az európai katonai támogatásnak és Ukrajna további EU-csatlakozási tárgyalásainak – mondta a német kancellár, aki reményét fejezte ki, hogy az EU vezetői jövő hónapban megállapodásra jutnak az Oroszország által befagyasztott eszközök felhasználásáról Ukrajna pénzügyi támogatására. „Ez a legerősebb eszközünk, amellyel Moszkvát a tárgyalóasztalhoz ültethetjük, és hosszú távon véget vethetünk ennek a szörnyű háborúnak” – hangsúlyozta.

Az állítólagos új amerikai-orosz béketervről Merz annyit mondott, hogy nem számít jelentős előrelépésre a közeljövőben: „Szoros, napi kapcsolatban állunk az amerikai kormánnyal, beleértve tanácsadóinkat is, hogy meghatározzuk, lehet-e valamilyen tervet kidolgozni. Jelenleg azonban nem látható, hogy ez rövid távon eredményre vezet-e” – mondta Merz. (via Anadolu)