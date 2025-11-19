Miután a Tisza jelöltjelöltje lett a polgármester, lemondott az alpolgármester

A jövő évi parlamenti választáson a hajdúböszörményi központú Hajdú-Bihar 6. számú egyéni választókerület egyik tiszás jelöltje a tavaly civilként, a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltjeként megválasztott Göröghné Bocskai Éva polgármestere lehet, derült ki a párt jelöltjelöltjeinek közzétételekor. A hír nyomán Nagy Zoltán, aki a Mi Hazánk listájáról került be a képviselő-testületbe, majd alpolgármesterré választották, ez utóbbi tisztségéről lemondott.

Nagy azzal indokolta a döntését, hogy a Göröghnét indító egyesülettel úgy állapodott meg, hogy az „ígéretet tett arra, hogy kifejezetten pártpolitikától mentesen tevékenykedik városunk érdekében”. A polgármester döntése nyomán szerinte nem maradt más választása, mint az, hogy lemond az alpolgármesteri tisztségéről. A városi, illetve megyei képviselői mandátumát megtartja.

Nagy Zoltán

A polgármester szerint azért vállalta el a tiszás jelöltjelöltséget, mert a hatalom nem hagyott neki más lehetőséget. „Segítséget vártunk, de a jelenlegi hatalomtól semmi jóra nem számíthatunk. A helyzet ebben az értelemben leegyszerűsödött, világossá vált. Csak egy új kormány segítségében reménykedhetünk” – idézi a szavait a 24.hu.

Göröghné tavaly 48,87:43,97 arányban győzte le a várost az előző húsz évben vezető fideszes polgármestert, Kiss Attilát. A testületben 7 képviselője van az általa vezetett egyesületnek, 6 a Fidesznek, továbbá a Mi Hazánkos Nagy mellett egy listás mandátumot szerzett a Civilek a Lakóhelyért Egyesület is.