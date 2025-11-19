President Bully és a tiszás jelöltjelöltek

Téliesen fagyos, jó reggelt! Újra itt a – Cloudflare-leállás miatt tegnap az internet ötödéhez hasonlóan órákra megbénult – 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben: ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei. Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek, több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a Tisza. A Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel, több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt.
Magyar Péter – aki szerint Orbánék lefagytak – bejelentette, hogy a Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt.
Jánoshalmán – ahol két férfi megpróbálta felkérdezni Magyar Pétert, de nem úgy tűnt, hogy tudnák, mivel akarják a Tisza elnökét megfogni – a 22 éves Dániel azt mondta, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán
Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is: Wehner Kristóf fél áron vehet meg egy lakást, amelynek a bérleti jogát csak 2019-ben szerezte meg.
Fideszes és KDNP-s képviselők 3,4 millió forintot vonnak el Szabó Tímeától, amiért felmutatta az összevert Orosz Bernadett fotóját: a Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.
Hőerőműveket támadtak az ukránok Donyeck megszállt részén. Ukrajnában egyébként az ellenzéki képviselők blokádja miatt nem tudott szavazni a parlament két, korrupciós gyanúba keveredett miniszter felmentéséről.
Litvániában felszámoltak egy oroszpárti terrorsejtet: a terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.
„Csend legyen, malacka!” – szakította félbe az Amerikai Egyesült Államok elnöke az Epstein-ügyről kérdező újságírót az Air Force One fedélzetén.
A romákat teheti célkeresztbe az új szlovén biztonsági törvény, ami megkönnyíti a házkutatásokat, lehallgatásokat és drónok bevetését is engedélyezi: a „Šutar-törvény” a 48 éves családapáról kapta a nevét, aki egy roma férfival való összetűzésben halt meg. Az országos felháborodás miatt villámgyorsan fogadták el a törvényt, de a jogvédők szerint romaellenes és sérti a jogállamiságot.
Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC: a tiptop öltönyökbe öltözött jobboldali elit ismét sorosozhatott egyet, mutogathatott azokra, akik hajlandóak a világ problémáit a maguk komplexitásában megközelíteni.
AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.
A hegyekben szinte mindenütt fagyott, a Bánkút is kifehéredett.
Az amerikai cég a világ weboldalainak ötödét szolgálja ki.
A budapesti 16 egyéni mandátumból 15-ért lesz párton belüli verseny, míg Orbán Viktor lakóhelyén Magyar Péter pártelnök indul majd. A főváros fontos az ellenzéknek, négy éve csak egy körzetben nyert fideszes jelölt.
Több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt. Magyar Péter szerint technikai malőrök történtek.
A miniszterelnök a Tisza jelöltjeire azt mondja: ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve.
A Tisza Párt elnöke azt mondta, most nem előválasztás zajlik különböző pártok között, mint 2021-ben, ezért ez a Tisza belügye – akkor is, ha a második körben már bárki szavazhat a jelöltjelöltekre.
Magyar könnyedén visszaverte a vélhetően feladatot teljesítő férfiak támadásait.
„Lehet hogy az történt, mint másik egymillió emberrel: csalódott a maffia kormányban” - válaszolta a kérdésünkre a párt sajtóosztálya.
Magyar Péter tudott Szabó Péter Mihály múltjáról.
A Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.
Ki is kell írni a bejáratra, miért tartanak bezárva.
A magyar turisztikai ipar meghatározó személyisége csípőset kért.
Sem gyártani, sem forgalmazni nem lehet majd.
Kardosné Gyurkó Katalin a nevelőszülői rendszer fejlesztését is feladatul kapta.
A Fundamenta megvásárlása után az MBH Bank így már a lakásvásárlás minden fázisában meghatározó szereplő lesz.
Caroline Savage karrierdiplomata fontos posztokon szolgált Washingtonban.
A NAV mintegy 50 gyanúsítottat hallgatott ki, több személyt őrizetbe vettek és letartóztattak.
A régió Moszkva által kinevezett vezetője példátlannak nevezte a támadást, és azt állította, mintegy félmillióan maradtak áram nélkül.
Az ellenzéki képviselők eltorlaszolták a házelnöki pódiumra vezető utat, és kormányellenes jelszavakat kiabáltak.
A biztonsági szóvivő szerint a hétvégi incidens egy „a keleti különleges szolgálatok által kezdeményezett” terrortámadás volt.
Átadott neki egy Kárpátaljáról és kárpátaljai autonómiáról szóló dokumentumot.
A feszültség azért robbant ki, mert Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette: egy Tajvan elleni kínai támadás akár japán katonai választ is kiválthat.
A nemrég nyilvánosságra került levelezések szerint Summers korábban az elítélt szexuális ragadozóhoz fordult tanácsért egy viszonnyal kapcsolatban.
Fico kormánya eltörölte a november 17-i munkaszüneti napot, ezért számos településen nagy létszámban tüntettek a kormány ellen. Prágában Babišt és koalíciós partnereit fütyülték ki, míg a képviselőház oroszbarát elnökének házát ukrán zászlókkal díszítették fel.
