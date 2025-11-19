President Bully és a tiszás jelöltjelöltek

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Téliesen fagyos, jó reggelt! Újra itt a – Cloudflare-leállás miatt tegnap az internet ötödéhez hasonlóan órákra megbénult – 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

TISZA VILÁG

Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben: ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei. Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek, több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a Tisza. A Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel, több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt.

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter – aki szerint Orbánék lefagytakbejelentette, hogy a Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt.

Jánoshalmán – ahol két férfi megpróbálta felkérdezni Magyar Pétert, de nem úgy tűnt, hogy tudnák, mivel akarják a Tisza elnökét megfogni – a 22 éves Dániel azt mondta, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán
A 22 éves volt KKM-es gyakornok a 444-nek azt mondta, Illés Boglárka államtitkár és kabinetfőnöke személyesen közölte vele a döntést.

MAGYAR VILÁG

Újabb 47 műemlék lakás eladásáról döntött a budavári önkormányzat, jól járt egy fideszes képviselő is: Wehner Kristóf fél áron vehet meg egy lakást, amelynek a bérleti jogát csak 2019-ben szerezte meg.

Fotó: Botos Tamás/444

Fideszes és KDNP-s képviselők 3,4 millió forintot vonnak el Szabó Tímeától, amiért felmutatta az összevert Orosz Bernadett fotóját: a Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.

  • Három hónapra bezáratná a kormány azokat a helyeket, ahol drogot találtak, és ki is kell írni a bejáratra, miért zártak be.
  • A miniszterelnök pár dollárért megvette Orbán Ráhelnek az első amerikai hot dogját, majd a parlament betiltotta a műhúst.
  • Orbán örökbefogadásért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki.
  • Mészárosék bankja bezsákolta az Otthon Centrumot is.
  • Magyarul is beszélő Oroszország-szakértő lesz az új amerikai ügyvivő Budapesten.
  • Több mint egymilliárd forintnyi áfát csaltak el autóversenyzők.

SZLÁV VILÁG

Hőerőműveket támadtak az ukránok Donyeck megszállt részén. Ukrajnában egyébként az ellenzéki képviselők blokádja miatt nem tudott szavazni a parlament két, korrupciós gyanúba keveredett miniszter felmentéséről.

Forrás: Petro Porosenko/Facebook

Litvániában felszámoltak egy oroszpárti terrorsejtet: a terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.

  • A lengyelek szerint „minden arra utal”, hogy az oroszok rendelték meg a hétvégi vasúti szabotázst.
  • Putyin bizalmi emberével, Dmitrij Medvegyevvel találkozott Toroczkai László.

KÜLVILÁG

„Csend legyen, malacka!” – szakította félbe az Amerikai Egyesült Államok elnöke az Epstein-ügyről kérdező újságírót az Air Force One fedélzetén.

Donald Trump, a bully
Fotó: JIM WATSON/AFP

A romákat teheti célkeresztbe az új szlovén biztonsági törvény, ami megkönnyíti a házkutatásokat, lehallgatásokat és drónok bevetését is engedélyezi: a „Šutar-törvény” a 48 éves családapáról kapta a nevét, aki egy roma férfival való összetűzésben halt meg. Az országos felháborodás miatt villámgyorsan fogadták el a törvényt, de a jogvédők szerint romaellenes és sérti a jogállamiságot.

  • További durvul a konfliktus, Japán biztonsági kockázatokra figyelmezteti a Kínában tartózkodó állampolgárait.
  • Az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt visszavonul a közélettől az USA korábbi pénzügyminisztere, Larry Summers.
  • Fico és Babiš ellen is tízezrek tüntettek a bársonyos forradalom évfordulóján Szlovákiában és Csehországban.

KULTÚRVILÁG

Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC: a tiptop öltönyökbe öltözött jobboldali elit ismét sorosozhatott egyet, mutogathatott azokra, akik hajlandóak a világ problémáit a maguk komplexitásában megközelíteni.

Fotó: BB

AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Leesett az első idei hó a Kékesen

A hegyekben szinte mindenütt fagyott, a Bánkút is kifehéredett.

Benics Márk
időjárás

A 444, az X és a Spotify is leállt a Cloudflare hibája miatt

Az amerikai cég a világ weboldalainak ötödét szolgálja ki.

Molnár Kristóf
INTERNET

Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben – ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei

A budapesti 16 egyéni mandátumból 15-ért lesz párton belüli verseny, míg Orbán Viktor lakóhelyén Magyar Péter pártelnök indul majd. A főváros fontos az ellenzéknek, négy éve csak egy körzetben nyert fideszes jelölt.

Haász János
belföld

Több erős emberét is kifejezetten nehéz terepre küldi a Tisza

Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek.

Windisch Judit
POLITIKA

A Facebook-posztok módosítása is azt mutatja, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel

Több jelölt bemutatkozó szövegénél kicserélték a várost vagy a városrészt. Magyar Péter szerint technikai malőrök történtek.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar Péter: „Orbánék lefagytak”

A miniszterelnök a Tisza jelöltjeire azt mondja: ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve.

Urfi Péter
POLITIKA

Magyar Péter: A Tisza jelöltjei nem nyilatkoznak és nem vitáznak a kiválasztási folyamat alatt

A Tisza Párt elnöke azt mondta, most nem előválasztás zajlik különböző pártok között, mint 2021-ben, ezért ez a Tisza belügye – akkor is, ha a második körben már bárki szavazhat a jelöltjelöltekre.

Urfi Péter
POLITIKA

Jánoshalmán két férfi megpróbálta felkérdezni Magyar Pétert, de nem úgy tűnt, hogy tudnák, mivel akarják a Tisza elnökét megfogni

Magyar könnyedén visszaverte a vélhetően feladatot teljesítő férfiak támadásait.

Herczeg Márk
POLITIKA

Dániel azt állítja, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán

A 22 éves egykori KKM-es gyakornok a 444-nek azt mondta, Illés Boglárka államtitkár és kabinetfőnöke személyesen közölte vele a döntést.

Molnár Kristóf, Windisch Judit
POLITIKA

2014-ben azért küldték el az önkormányzati cégtől, mert nyíltan a Fidesz mellett kampányolt, most versenybe száll a tiszás jelöltállításon

„Lehet hogy az történt, mint másik egymillió emberrel: csalódott a maffia kormányban” - válaszolta a kérdésünkre a párt sajtóosztálya.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A Megafonnál tanult internetezni a Tisza egyik előválasztási jelöltje

Magyar Péter tudott Szabó Péter Mihály múltjáról.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Fideszes és KDNP-s képviselők 3,4 millió forintot vonnak el Szabó Tímeától, amiért felmutatta az összevert Orosz Bernadett fotóját

A Kövér László által javasolt szankciót 111 kormánypárti képviselő és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő szavazta meg.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Három hónapra bezáratná a kormány azokat a helyeket, ahol drogot találtak

Ki is kell írni a bejáratra, miért tartanak bezárva.

Czinkóczi Sándor
drog

A miniszterelnök pár dollárért megvette Orbán Ráhelnek az első amerikai hot dogját

A magyar turisztikai ipar meghatározó személyisége csípőset kért.

Czinkóczi Sándor
gasztronómia

Betiltotta a parlament a műhúst

Sem gyártani, sem forgalmazni nem lehet majd.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Örökbefogadásért felelős miniszterelnöki biztost nevezett ki Orbán Viktor

Kardosné Gyurkó Katalin a nevelőszülői rendszer fejlesztését is feladatul kapta.

Urfi Péter
POLITIKA

Mészárosék bankja bezsákolta az Otthon Centrumot is

A Fundamenta megvásárlása után az MBH Bank így már a lakásvásárlás minden fázisában meghatározó szereplő lesz.

Urfi Péter
gazdaság

Oroszország-szakértő lesz az új amerikai ügyvivő Budapesten

Caroline Savage karrierdiplomata fontos posztokon szolgált Washingtonban.

Urfi Péter
POLITIKA

Több mint egymilliárd forintnyi áfát csaltak el autóversenyzők

A NAV mintegy 50 gyanúsítottat hallgatott ki, több személyt őrizetbe vettek és letartóztattak.

Benics Márk
bűnügy

Hőerőműveket támadtak az ukránok Donyeck megszállt részén

A régió Moszkva által kinevezett vezetője példátlannak nevezte a támadást, és azt állította, mintegy félmillióan maradtak áram nélkül.

Benics Márk
külföld

Az ellenzéki képviselők blokádja miatt nem tudott szavazni az ukrán parlament két, korrupciós gyanúba keveredett miniszter felmentéséről

Az ellenzéki képviselők eltorlaszolták a házelnöki pódiumra vezető utat, és kormányellenes jelszavakat kiabáltak.

Molnár Kristóf
külföld

Litvániában felszámoltak egy oroszpárti terrorsejtet

A terrorcselekményeket az orosz hadsereghez és hírszerzéshez köthető állampolgárok dolgozták ki, néhány gyanúsítottnak pedig köze lehet a vilniusi IKEA-áruházban 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlethez.

Czinkóczi Sándor
háború

A lengyelek szerint „minden arra utal”, hogy az oroszok rendelték meg a hétvégi vasúti szabotázst

A biztonsági szóvivő szerint a hétvégi incidens egy „a keleti különleges szolgálatok által kezdeményezett” terrortámadás volt.

Benics Márk
külföld

Putyin bizalmi emberével, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnökkel találkozott Toroczkai László

Átadott neki egy Kárpátaljáról és kárpátaljai autonómiáról szóló dokumentumot.

Benics Márk
POLITIKA

A romákat teheti célkeresztbe az új szlovén biztonsági törvény, ami megkönnyíti a házkutatásokat, lehallgatásokat és drónok bevetését is engedélyezi

A „Šutar-törvény” a 48 éves családapáról kapta a nevét, aki egy roma férfival való összetűzésben halt meg. Az országos felháborodás miatt villámgyorsan fogadták el a törvényt, de a jogvédők szerint romaellenes és sérti a jogállamiságot.

Ács Berta
külföld

További durvul a konfliktus, Japán biztonsági kockázatokra figyelmezteti a Kínában tartózkodó állampolgárait

A feszültség azért robbant ki, mert Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kijelentette: egy Tajvan elleni kínai támadás akár japán katonai választ is kiválthat.

Benics Márk
külföld

Az Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt visszavonul a közélettől az USA korábbi pénzügyminisztere, Larry Summers

A nemrég nyilvánosságra került levelezések szerint Summers korábban az elítélt szexuális ragadozóhoz fordult tanácsért egy viszonnyal kapcsolatban.

Benics Márk
külföld

Fico és Babiš ellen is tízezrek tüntettek a bársonyos forradalom évfordulóján Szlovákiában és Csehországban

Fico kormánya eltörölte a november 17-i munkaszüneti napot, ezért számos településen nagy létszámban tüntettek a kormány ellen. Prágában Babišt és koalíciós partnereit fütyülték ki, míg a képviselőház oroszbarát elnökének házát ukrán zászlókkal díszítették fel.

Inkei Bence
külföld

Szédítően retró drogkonferenciát szervezett az állami részvénypakettekre rácsúszott MCC

A tiptop öltönyökbe öltözött jobboldali elit ismét sorosozhatott egyet, mutogathatott azokra, akik hajlandóak a világ problémáit a maguk komplexitásában megközelíteni. De vajon tényleg tudnak-e a borfüggők másnap dolgozni?

Bódog Bálint
POLITIKA

Az RTL leporolta a kandi kamerás műfajt, hogy egy NER-közeli influenszerügynökséggel karöltve megszólítsa a fiatalokat

AI-generált főcímmel, Istenes Bencével és közepesen ismert influenszerrel támad újra a Kész Átverés, amiben egyelőre nemcsak a viccek, az átverések se nagyon sikerülnek.

Mészáros Juli
tévé