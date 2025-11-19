Százezrével mondják le a kínaiak az utazásaikat Japánba, miután Kína felszólította őket, hogy ne utazzanak oda

Néhány nappal azt követően, hogy Kína a diplomáciai vita miatt arra figyelmeztette állampolgárait, ne utazzanak Japánba, a turizmus drasztikusan visszaesett a szigetországban.

Az utazási figyelmeztetést – amelyet Sanae Takaichi japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentései váltottak ki – a járatok lemondásának hulláma követte, és a japán turizmushoz kapcsolódó részvényeket is megtorpantotta.

Fotó: ICHIRO OHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Takaichi az elmúlt évek legsúlyosabb diplomáciai vitáját váltotta ki Ázsia két legnagyobb gazdasága között, amikor ebben a hónapban azt mondta japán törvényhozóknak: ha egy Kína által Tajvan ellen indított támadás Japán túlélését fenyegetné, az katonai válaszlépést válthatna ki.

A Kínában felháborodást keltő diplomáciai reakciók arra késztették Japánt, hogy hétfőn figyelmeztesse Kínában tartózkodó állampolgárait: fokozzák a biztonsági óvintézkedéseket, és kerüljék a zsúfolt helyeket. Erre volt később válasz a kínaiak részéről, hogy ők arra figyelmeztették állampolgáraikat, ne utazzanak Japánba.

Peking azt követelte, hogy Takaichi vonja vissza kijelentéseit, Tokió azonban közölte, hogy azok összhangban vannak a kormány álláspontjával, ami arra utal, hogy nem várható a közeljövőben áttörés.

A diplomáciai vita komoly hatásokat keltett. Egy tokiói székhelyű utazási iroda, az East Japan International Travel Service elveszítette az év hátralévő részére szóló foglalásai 80 százalékát, amely főként kínaiaknak szervez csoportos utazásokat.

A Turisztikai Világtanács (World Travel & Tourism Council) szerint a turizmus Japán teljes bruttó hazai termékének mintegy 7 százalékát teszi ki, és az elmúlt években a növekedés egyik fő motorja volt. A kínai szárazföldről és Hongkongból érkező látogatók a hivatalos adatok szerint minden beutazó nagyjából egyötödét adják.

A bojkott évente nagyjából 2,2 billió jen veszteséget okozhat, becsüli a Nomura Research Institute. A Japánban jegyzett, turizmushoz kapcsolódó részvények azóta zuhannak, hogy a figyelmeztetést pénteken kiadták.

Már több mint tíz kínai légitársaság ajánlott fel visszatérítést a Japánba tartó járatokra december 31-ig, és egy légiközlekedési elemző becslése szerint körülbelül 500 000 jegyet már le is mondtak. (Reuters)